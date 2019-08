Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

26 Mayo 2008 |

8:42 p.m. |

Alan García recupera popularidad

LIMA / AP

La popularidad del presidente Alan García se elevó a 35% en mayo, debido al éxito y buen desempeño mostrado en la cumbre América Latina-Caribe y Unión Europea (ALC-UE), lo que le significó una recuperación de nueve puntos porcentuales de aprobación con respecto al mes anterior, señaló una encuesta.



Alfredo Torres, director de la consultora Apoyo, que efectuó el sondeo en Lima entre el 21 y 23 de mayo, dijo ayer lunes que el incremento en la aprobación presidencial se debió también a los resultados positivos que Perú viene obteniendo a nivel económico. La popularidad de García subió a 35% desde el 26% que obtuvo en abril, y que representó el punto más bajo de aprobación obtenido en sus 22 meses de gestión.



Sismo sacude frontera panameña-costarricense

PANAMÁ / AP

Un sismo de 5.2 grados de magnitud sacudió ayer lunes la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, provocando grietas en algunas escuelas que debieron ser evacuadas, informaron las autoridades. No se informó de heridos ni de víctimas.



El movimiento telúrico se registró a eso de 10.01 y se localizó a 50 kilómetros al noroeste del poblado bananero de Puerto Armuelles, a unos 500 kilómetros al oeste de la capital, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.



El temblor tuvo una profundidad de cinco kilómetros y por ello fue sentido con fuerza en Puerto Armuelles y otras localidades de la provincia de Chiriquí, así como en la vecina provincia de Bocas del Toro y en zonas del suroeste de Costa Rica, detalló a la AP el director del Instituto de Geociencias, Eduardo Camacho.



Víctimas de bombas de racimo buscan prohibición

DUBLÍN, IRLANDA / AP

Activistas y víctimas en todo el mundo de las llamadas bombas de racimo se unieron ayer lunes para demandar que los gobiernos --particularmente el de Estados Unidos-- prohíban esas armas porque matan y mutilan a muchos civiles. El pedido fue hecho cuatro días antes de que negociadores de 110 gobiernos den a conocer un tratado para restringir el desarrollo, venta y uso de las bombas de racimo.



El pacto sería firmado formalmente en diciembre en Noruega. Cada bomba de racimo desprende decenas de centenares de “bombitas’’, cubriendo el blanco con explosiones. Algunas no estallan con el impacto y en lugar de ello lo hacen cuando civiles se topan con ellas, incluso años más tarde.



Bush rinde tributo a los caídos en guerras

ARLINGTON, VIRGINIA / AP

En ocasión del Día de los Caídos en Guerras, el presidente George W. Bush rindió homenaje ayer lunes a los soldados estadounidenses muertos en combate, agradeciéndoles sus “innumerables actos de valor’’. “En este día, estoy ante ustedes como comandante en jefe para decirles lo orgulloso que estoy’’, dijo Bush frente a una audiencia de oficiales, veteranos y sus familias en el Cementerio Nacional de Arlington.



De los hombres y mujeres enterrados en ese conocido cementerio militar, Bush expresó que “son un grupo increíble de personas y Estados Unidos ha tenido la bendición tener ciudadanos así’’.



El presidente norteamericano dijo que los líderes nacionales deben tener “el coraje y el carácter para seguir su ejemplo’’ en la preservación de la paz y la libertad.



Nueve muertos al desplomarse avión de carga en Siberia

MOSCÚ / AP)

Un avión de carga ruso se desplomó ayer lunes poco después de despegar de una ciudad de Siberia, cobrando la vida de sus nueve tripulantes, informó una funcionaria.



El avión de carga modelo An-12 cayó en un bosque cerca de la ciudad de Chelyabinsk, a 1,500 kilómetros (950 millas) al este de Moscú, informó la portavoz del Ministerio de Situaciones de Desastre, Irina Andriyanova.



El avión despegó poco antes del aeropuerto de Chelyabinsk. La tripulación reportó un incendio a bordo minutos antes del desplome, dijo.



Vicecancilleres de Ecuador y Colombia a nuevo encuentro en Panamá

QUITO / AP

Los vicecancilleres de Ecuador y Colombia se reunirán nuevamente hoy martes en Panamá bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA), a fin de buscar acercamientos con miras al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, rotas hace casi tres meses.



Los vicecancilleres de Ecuador, José Valencia, y de Colombia, Camilo Reyes, se volverán a encontrar como parte de los esfuerzos que realiza la OEA para resolver la crisis entre los dos países, informó la cancillería. Destacó que a esa reunión tiene programado asistir el representante personal del secretario de la OEA, Víctor Rico.



Tribunal etíope sentencia a exiliado ex dictador a muerte

ADDIS ABEBA, ETIOPÍA / AP

El tribunal supremo de Etiopía sentenció ayer lunes a muerte al exiliado ex dictador Mengistu Haile Mariam y 18 de sus colaboradores, dijo un fiscal.



Yoseph Kiros dijo que el veredicto pronunciado por el máximo tribunal significa justicia para miles de personas asesinadas durante los 17 años del régimen de Mengistu. “Pienso que es el veredicto apropiado, porque esas personas cometieron crímenes graves contra la humanidad”, dijo Kiros.