Estudian demandas de Ecuador contra Colombia

Cuatro ministerios estudian las posibles demandas que Ecuador entablará contra Colombia por ''una serie de hechos ilícitos'' que se habrían cometido a raíz de la incursión colombiana al país para atacar a guerrillas de las FARC, dijo el martes la canciller María Isabel Salvador.



''No quisiera adelantar un criterio respecto de qué tipo de juicios vamos a emprender sin que nosotros hayamos determinado con toda exactitud y con toda responsabilidad las reales posibilidades que tenemos de plantear demandas'', dijo la canciller en el canal Gamavisión.



Salvador dijo que delegados de los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Justicia y Gobierno conformaron una comisión que tiene la misión de realizar un análisis jurídico ''muy detallado'' de las posibles demandas.



"Ecuador está en su derecho de demandar"



La canciller afirmó que ''es necesario avanzar hacia un restablecimiento de relaciones pero eso no quiere decir que el Ecuador no está en su derecho de eventualmente demandar, si encuentra, como creemos que vamos a encontrar, una serie de hechos ilícitos que obviamente llevarán al Ecuador a plantear estas distintas demandas porque hay una serie de posibles delitos''.



Mencionó hechos que Ecuador considera ''ilegales'' como la presencia de un fiscal colombiano que realizó investigaciones en el país después de la incursión, o que autoridades colombianas se hayan llevado dinero y otros elementos que se encontraban en el campamento guerrillero atacado por Colombia, con la constatación de la fiscalía de ese país. No dio más detalles.



El presidente Rafael Correa anticipó el fin de semana que el país prepara una demanda por arrogación de funciones contra la fiscalía colombiana por esos hechos y por realizar investigaciones en territorio ecuatoriano sobre una asambleísta y un ex candidato presidencial por sospechas de presuntos nexos con las FARC.



Quito rompió sus vínculos diplomáticos con Bogotá a raíz de la incursión armada colombiana del 1 de marzo a territorio ecuatoriano para atacar un campamento de las FARC. En la acción fueron abatidas 25 personas entre ellas, el jefe rebelde Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.



Mientras en Quito se anuncian posibles demandas contra Colombia, en Panamá tiene lugar una reunión entre los vicecancilleres de los dos países, con el auspicio de la Organización de los Estados Americanos, OEA, con el fin de avanzar en conversaciones que permitan restablecer los niveles de confianza y restablecer las relaciones.