Cinco policías federales mueren en México

Cinco policías federales y un presunto sicario murieron durante un enfrentamiento la madrugada del martes en el noroeste del país, informó un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.



El funcionario, no autorizado a ser citado, dijo a la AP que cuatro policías federales más resultaron heridos y se encuentran hospitalizados en el estado norteño de Sinaloa, el mismo donde hace dos semanas el gobierno puso en marcha un operativo contra el narcotráfico y el crimen organizado.



Momentos antes, dos jóvenes habían sido asesinados y un portavoz de la Procuraduría de Sinaloa dijo a la AP que habrían sido baleados por los mismos hombres que posteriormente se enfrentaron con los federales, aunque el funcionario de la SSP dijo no tener información para confirmar el vínculo.



El funcionario federal refirió que el enfrentamiento ocurrió en los primeros minutos del martes en la capital de Sinaloa, a unos 1.000 kilómetros al noroeste de la ciudad de México y considerado bastión del cartel de las drogas del mismo nombre.



Algunos presuntos sicarios más fueron detenidos, aunque aún no tenían el reporte preciso. También se decomisaron armas de alto poder y cartuchos útiles.



Dijo que los policías federales fueron atacados desde un domicilio donde se encontraban los presuntos gatilleros, quienes incluso les lanzaron una granada de fragmentación.



El gobierno anunció el 13 de mayo el despliegue en Sinaloa de 2.723 efectivos, en su mayoría militares.



La ola de violencia vinculada al narcotráfico ha visto un repunte en 2008, y en lo que va del año se han incrementado en 47% el número de asesinatos, según la Procuraduría General de la República.



Además de enfrentarse con fuerzas federales y locales, los carteles de las drogas han hecho blanco de sus ataques a policías y militares en los últimos meses.



En el estado de Chihuahua, también en el norte del país, al menos tres mantas fueron colocadas durante el fin de semana en puentes alrededor de la capital estatal con amenazas de muerte contra 21 policías locales.



El vocero de la Procuraduría de Chihuahua, Eduardo Esparza, dijo que las autoridades investigan la procedencia de las mantas, pero reconoció que han provocado ''intranquilidad entre los agentes, y tienen instrucciones de estar en contacto directo con la central policiaca, además de que deberán de extremar precauciones por su seguridad''.



Las mantas aparecieron cuatro meses después de que en Ciudad Juárez, perteneciente a Chihuahua y fronteriza con Estados Unidos, fuera colocada una lista con los nombres de 22 agentes en un monumento a dedicado a policías caídos.



De los 22 nombres, siete han sido asesinados y tres más heridos. La mayoría de los demás han renunciado a sus cargos.