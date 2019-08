Aún muerto, tribunal sentencia a líder de FARC

La condena a 40 años de prisión dictada en ausencia contra nueves miembros de las FARC, incluyendo a su fallecido líder Manuel Marulanda ''Tirofijo'', fue ratificada por un tribunal que examinó el juicio por el secuestro y homicidio en 2003 de un ex gobernador y un ex ministro de Defensa.



El fallo fue emitido por el Tribunal Superior del departamento de Antioquia, donde ocurrió la muerte de los ex funcionarios, indicó la Fiscalía General en un comunicado divulgado hoy en su sitio de internet.



El caso se refiere a la muerte del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y su asesor de Paz y ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía, así como de ocho militares, dijo la Fiscalía.



Gaviria y Echeverri fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 21 de abril de 2002 y fueron asesinados el 5 de mayo de 2003 en Urrao, un municipio de Antioquia, detalló el documento.



Entre los condenados estuvieron Marulanda, de 78 años y cuya muerte de un infarto en marzo fue confirmada el fin de semana por las FARC, y quien fue nombrado como su sucesor, Guillermo León Sáenz, alias ''Alfonso Cano'', quien ya era uno de los siete miembros de la dirección insurgente. El fallo en primera instancia fue dictado el 8 de abril por un Tribunal Ordinario de Antioquia.



Funcionarios de la Fiscalía explicaron que a pesar que las FARC informaran sobre el deceso de Marulanda, legalmente no existe un certificado de defunción y por tanto los procesos contra él siguen vigentes.



El fiscal general Mario Iguarán, afirmó poco después que la Fiscalía evaluará si en vista de las informaciones sobre el deceso del líder rebelde procedía a la ''extinción de las acciones penales'' emprendidas contra Marulanda.



También fue condenado otro rebelde, Aicardo de Jesús Agudelo, alias ''El Paisa'', quien según ha dicho la Fiscalía era el jefe de la unidad guerrillera que realizó el secuestro y posterior asesinato de los políticos y militares.



Los líderes guerrilleros han sido sentenciados en ausencia en numerosos casos.