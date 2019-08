Ordenan masiva encarcelación de ex agentes de Pinochet en Chile

Un juez chileno inició esta semana el procesamiento de casi un centenar de ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet, acusados de participar de una operación que significó la muerte de 119 opositores al régimen militar en 1975, informó una fuente judicial.



La orden fue emitida por el juez Víctor Montiglio y en total afectará a 98 ex agentes que participaron de la llamada "Operación Colombo", que cobró la vida a 119 opositores, cuyas muertes fueron atribuidas a través de un montaje comunicacional a enfrentamientos entre grupos de izquierda.



Montiglio notificó del encausamiento a la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la temida policía política que operó en los primeros años de la dictadura en Chile (1973-1990) y que se mantiene detenida, acusada de otras violaciones a los derechos humanos.



El nuevo procesamiento afectó al jefe de la DINA, el ex general Manuel Contreras, y a los brigadieres Miguel Krassnoff Martchenko y Marcelo Moren Brito.



Para el martes, en tanto, se espera el resto de los procesamientos y las órdenes de detención contra miembros del Ejército, policías, marinos y algunos civiles.



Los detenidos ingresarán a la cárcel especial de Punta Peuco y al penal Santiago 1, dijo este lunes el ministro de Justicia, Carlos Maldonado.



Cuando se concrete, la orden judicial será la más amplia que haya dictado la justicia en Chile por un caso de violaciones a los derechos humanos atribuidas al régimen de Pinochet, que dejó un saldo de más de 3.000 víctimas.



Pinochet, que murió en diciembre de 2006, fue procesado y estuvo bajo arresto domiciliario por este caso.