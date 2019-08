EEUU: Agudo incremento en estrés post-traumático en soldados

La cifra de soldados diagnosticados con trastorno por estrés post-traumático se incrementó casi 50% en el 2007, el año más violento hasta ahora en los conflictos en Irak y Afganistán, señalan registros del Pentágono.



En la primera ocasión que el Departamento de Defensa revela una cifra de casos de este trastorno relacionados con las dos guerras, las autoridades indicaron que casi 40.000 soldados han sido diagnosticados con esa enfermedad desde el 2003, aunque consideran que probablemente muchos más están manteniendo en secreto su padecimiento.



''No pienso que en este momento ... tengamos cifras correctas'', comentó el martes el director general de sanidad del ejército, Eric Schoomaker.



Ello se debe en parte a que las autoridades han estado alentando a los soldados a obtener ayuda incluso si esto significa que tengan que acudir a terapeutas civiles privados y no reportarlo al ejército. Los 40.000 casos cubren sólo aquellos a los que el ejército les sigue el proceso.



Las autoridades han calculado que aproximadamente 50% de los soldados con problemas de enfermedad mental no reciben tratamiento debido a que les avergüenza su situación o a que temen que ello dañe sus carreras.



Schoomaker le mostró el martes a reporteros un registro de casos diagnosticados, el cual muestra que los más afectados el año pasado fueron infantes de Marina y soldados del ejército, las dos fuerzas que comparten la carga principal de los combates en Irak y Afganistán.



El ejército reportó más de 10.000 casos nuevos el año pasado, comparados con más de 6.800 del año previo. Más de 28.000 soldados en total fueron diagnosticados con estrés post-traumático en los últimos cinco años.



La Infantería de Marina tuvo más de 2.100 casos en el 2007, en comparación con 1.366 en el 2006. Ese cuerpo militar ha tenido más de 5.000 casos de PTSD (siglas en inglés del trastorno) desde el 2003.



Schoomaker atribuyó el enorme incremento en parte al hecho de que las autoridades iniciaron un sistema de registro electrónico en el 2004 que captura más información, y al hecho de que con el paso del tiempo la gente que maneja los registros está más enterada sobre la enfermedad.



El médico también culpó a la creciente exposición de los soldados al combate y a que se incrementó su estadía en la zona de conflicto de 12 meses a 15, otro factor que ha ocasionado estrés emocional adicional.