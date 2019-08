Hunden a Olmert

JERUSALÉN / AFP



Un millonario israelo-estadounidense declaró ayer martes ante un tribunal de Jerusalén haber entregado al primer ministro de Israel unos 150,000 dólares, en un testimonio crucial en un caso de corrupción que podría conllevar la inculpación y dimisión de Ehud Olmert.



Morris Talansky, un empresario de 75 años, que vive en Nueva York, declaró durante más de siete horas ante el tribunal del distrito de Jerusalén.



Aseguró no haber recibido ninguna contrapartida por el dinero entregado en efectivo al primer ministro israelí, cuyos abogados lo interrogarán en julio.



“No se puede sacar ninguna conclusión de este testimonio. Decidiremos una inculpación o el cierre del caso cuando la investigación termine”, declaró a los periodistas el fiscal del Estado, Moshé Lador, que fue quien interrogó a Talansky.



Este último dijo haber “dado dinero en efectivo a Olmert para sus campañas electorales de 1991 y 1992 (...)”.



También señaló haberlo conocido a principios de los años noventa, cuando era “ministro de Sanidad”. “Era un príncipe del Likud (partido de derecha), un hombre inteligente al que admiraba (...)”, añadió.





Le gustaba en “metálico”



“Me dijo que prefería efectivo; primero le di dinero de mis fondos privados, y luego sumas recaudadas en Estados Unidos en su nombre”, declaró Talansky, según los periodistas que asistieron a la audición.



“En 1998 también se entregaron sumas, de entre 3,000 a 8,000 dólares, siempre en efectivo, pues Olmert no quería cheques porque, decía, así los fondos eran más fáciles de repartir”, añadió.



El empresario agregó haber entregado esas sumas tanto en Israel como en el extranjero a una intermediaria, Shula Zaken, ex directora de gabinete de Olmert, de 62 años.



Pese a subrayar “no haber recibido nada a cambio”, Talansky reconoció que Olmert le propuso “ayudarle” para vender los equipos de minibares que fabrica para hoteles.



Así, le puso en contacto con unos propietarios estadounidenses de hoteles. “Me quiso hacer un favor, pero al final acabó en nada”, según Talansky.





Más de 25 mil para vacaciones en Italia

Éste no pudo especificar cómo fueron usados los 150,000 dólares entregados a Olmert en 15 años, pero dio a entender que una parte fue utilizada para fines privados.



Señaló haber prestado entre 25,000 y 30,000 dólares a Olmert para unas vacaciones en Italia, precisando que esa suma no le fue devuelta.