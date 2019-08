Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

27 Mayo 2008 |

9:07 p.m. |

Aún muerto, tribunal sentencia a “Tirofijo”



BOGOTÁ / AP

La condena a 40 años de prisión dictada en ausencia contra nueves miembros de las FARC, incluyendo a su fallecido líder, Manuel Marulanda “Tirofijo”, fue ratificada por un Tribunal que examinó el juicio por el secuestro y homicidio en 2003 de un ex gobernador y un ex ministro de Defensa. El fallo fue emitido por el Tribunal Superior del departamento de Antioquia, donde ocurrió la muerte de los ex funcionarios, indicó la Fiscalía General en un comunicado divulgado ayer martes en su sitio de internet. El caso se refiere a la muerte del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y su asesor de Paz y ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía, así como de ocho militares, dijo la Fiscalía.



El “Che” Guevara se pasea por Buenos Aires

BUENOS AIRES / AP

El gesto desafiante de Ernesto “Che”’ Guevara, ahora inmortalizado en bronce, volvió ayer martes a pasearse por Buenos Aires, la ciudad desde donde partió en 1953 como un joven médico, para convertirse apenas unos años después en un icono político del siglo XX. La estatua, con una leve pátina verdosa, reproduce al “Che” de cuerpo entero, con uniforme y boina, y la cabeza girada sobre su hombro derecho. “Para quienes sentimos al ‘Che’ es un orgullo enorme poder ver su estatua después de tantos años de lucha”, dijo a la AP Diego Cartagena, mientras admiraba el monumento junto a su esposa y sus hijos Emilia y Ernesto --llamado así en homenaje al “Che”--.



Constituyente define “propiedad” en Ecuador

QUITO / AP

La Asamblea Constituyente comenzó el debate para definir la propiedad en Ecuador, con una propuesta que la supedita a cumplir una “función social y ambiental”, conceptos que inquietan al sector privado y la oposición. Una de las mesas de discusión de la Asamblea Constituyente propuso un artículo que dice: “El Estado reconoce y garantiza la existencia y derecho a la propiedad en sus diversas formas... todas ellas deberán cumplir una función social y ambiental”. Aclara que “esta función significa que los distintos tipos de propiedad satisfagan las necesidades de la sociedad, que respondan a una justicia redistributiva, que no vulnere derechos colectivos y promuevan una convivencia intercultural”. Esta propuesta y el resto de artículos de la nueva Constitución, deben ser aprobados por la Asamblea y posteriormente por los ecuatorianos en un referendo.



Comienza juicio contra represor de dictadura argentina

BUENOS AIRES / AP

El general retirado, Luciano Benjamín Menéndez, un emblemático represor de la última dictadura militar argentina, llegó fuertemente custodiado al Tribunal de la provincia de Córdoba, donde desde ayer martes es juzgado por el crimen de cuatro militantes políticos en 1977. La primera audiencia del juicio comenzó una hora y media después de lo previsto, debido a la amplia operación de seguridad que rodeó el traslado de Menéndez, de 80 años, y los otros seis ex militares y un civil acusados del secuestro, tortura y posterior asesinato de cuatro integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). “Les llegó la hora”, les gritó uno de los familiares de las víctimas que se encontraba presenciando la audiencia en la sala del Tribunal Oral Federal Número 1 de Córdoba, 713 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.



Lugo nombra a ex sacerdote para lucha contra pobreza

ASUNCIÓN / AP

El presidente electo, Fernando Lugo, designó al ex sacerdote Pablino Cáceres como director de la Oficina de Acción Social, con rango de Ministerio, para luchar contra la pobreza durante el gobierno que asumirá el 15 de agosto. En tanto, un grupo de 80 familias de campesinos solicitó al gobierno la expropiación de tierras pertenecientes al ex médico personal del fallecido dictador Alfredo Stroessner (1954-1989). El terreno se encuentra en el departamento Alto Paraná, a 360 kilómetros al este de la capital, propiedad del médico Eugenio Cano. “La situación se presenta muy compleja y habrá que atacarla en varios frentes”, dijo el ex religioso Cáceres a los periodistas ayer martes al confirmar su designación. “El presidente Lugo me encomendó la tarea de combatir la pobreza desde la Oficina de Acción Social”, expresó Cáceres a los periodistas.



Fuertes lluvias alivian sequía en Barcelona

MADRID / AP

Las intensas lluvias recientes han aliviado la sequía en Barcelona, con lo cual se podría poner fin próximamente a las restricciones en el uso del agua y otras medidas de emergencia, dijo el Departamento de Ambiente ayer martes. Los reservorios de agua de Barcelona y alrededores están llenos al 44% de su capacidad, dijo el Departamento. A fines de marzo estaban al 20%. El Departamento Regional dijo que se podrían flexibilizar las restricciones que afectan las fuentes, piscinas y el riego de jardines. Barcelona tuvo que traer agua potable este mes debido a la sequía. Prevé instalar, a un costo de 284 millones de dólares, un ducto para traer agua desde el río Ebro, mientras se construye una planta desalinizadora.



Armada chilena recibe fragata adquirida a Inglaterra

SANTIAGO DE CHILE / AP

La armada recibirá en el puerto de Portsmouth la cuarta de las fragatas adquiridas a Inglaterra, como parte de la renovación de su flota. La institución naval informó que la transferencia de la nave Marlborough, del tipo 23 FF-05, que pasará a llamarse “Almirante Condell”, se efectuará hoy miércoles en presencia de autoridades chilenas en Portsmouth, como el comandante en jefe de la armada, Rodolfo Codina. El plan de renovación de la armada, iniciado a comienzos de la década, fue implementado para reemplazar naves dadas de baja por su antigüedad de 30 años en promedio. Contempló la adquisición de cuatro fragatas inglesas, tres del tipo 23 FF-05 y una tipo 22 FF-19, y cuatro fragatas holandesas.