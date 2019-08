Fujimori: "médicos me dan tratamiento politizado"

El ex presidente Alberto Fujimori, quien es juzgado por violaciones a los derechos humanos y cuya salud presenta problemas, manifestó el miércoles su negativa a ser evaluado por médicos legistas por no confiar en su imparcialidad, afirmando que le brindaban un ''tratamiento politizado''.



Fujimori, de 69 años, informó al tribunal que lo juzga que la madrugada del miércoles sufrió una crisis de hipertensión arterial, pero que no comunicó su estado a los galenos del Instituto de Medicina Legal (IML) porque éstos le brindaban un ''tratamiento más politizado que médico''.



''Mi salud es primero y no quiero un tratamiento político sobre mi salud'', dijo el ex presidente, a quien se le detectó recientemente una lesión bucal conocida como leucoplasia o lesión precancerosa en la lengua.



Fujimori llegó retrasado a la audiencia judicial y explicó a la corte que había sufrido una ''crisis hipertensiva'', con una presión arterial de 180/103, y que se encontraba en una situación de ''inestabilidad'', según diagnosticó su médico de cabecera.



El presidente del tribunal César San Martín le indicó que debió haber informado al médico del Instituto Nacional Penitenciario y a los del IML, pero Fujimori respondió que no había querido hacerlo.



''Con la experiencia anterior no he querido informar directamente por el tratamiento más politizado que médico de parte de Medicina Legal, como lo he notado'', expresó.