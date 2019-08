General represor argentino se niega a declarar en juicio

El general retirado Luciano Benjamín Menéndez, un emblemático represor de la última dictadura militar argentina, afirmó hoy que el juicio en su contra por el homicidio de cuatro militantes políticos en 1977 es ''inconstitucional'' y reivindicó su accionar en aquellos años contra el ''terrorismo marxista''.



En 1988 Menéndez fue condenado por varios casos de homicidio, torturas y robo de menores, pero en 1990 fue beneficiado por un indulto concedido por el entonces presidente Carlos Menem.



En la segunda jornada del histórico juicio que se le sigue este año, Menéndez y los otros seis ex militares y un civil acusados del secuestro, tortura y posterior asesinato de cuatro integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) se negaron a declarar.



Sin embargo, Menéndez justificó su decisión con un extenso monólogo ante los miembros del Tribunal Oral Federal Número 1 de Córdoba, 713 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.



''Me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales. Con todo respeto, el tribunal que me citó es incompetente'', afirmó el ex general, de 80 años. Y reiteró que son los tribunales militares los que deben juzgar ''nuestra actividad en la guerra contrarrevolucionaria''.



Los crímenes que se le adjudican a Menéndez y los demás acusados ocurrieron en el campo de concentración cordobés conocido como La Perla _dependiente del Tercer Cuerpo del Ejército_, donde fueron llevados miles de detenidos, buena parte de los cuales ahora figuran como ''desaparecidos''.



Según el expediente, los militantes del PRT Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo fueron secuestrados por grupos de tareas del Tercer Cuerpo a comienzos de noviembre de 1977 y conducidos a La Perla, donde fueron interrogados y torturados.



En diciembre de aquel año fueron sacados del lugar de detención, subidos a vehículos y fusilados en un campo abandonado, según sostuvo la fiscalía.



Los cadáveres fueron enterrados en el cementerio de San Vicente, próximo a la ciudad de Córdoba, sin consignarse sus datos de identidad. Pero el Equipo Argentino de Antropología Forense pudo identificar, en el 2004, los restos de Palacios.



Menéndez fue, entre 1975 y 1979, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, con jurisdicción en varias provincias.



Si bien no admitió su responsabilidad sobre los cargos que se le imputan, Menéndez dijo que las acciones que ordenó a sus hombres como comandante tenían por objetivo ''enfrentar y vencer el terrorismo marxista, sin cometer delito alguno''.



''Los terroristas subversivos que asaltaron la República porque no creían en nuestras instituciones democráticas, ahora usan esas mismas instituciones para juzgarnos a quienes defendimos la Patria'', apuntó Menéndez, quien por ser mayor de 70 años cumple arresto domiciliario por otras causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de facto de 1976 a 1983.



''No declaro para no ser cómplice ni facilitar a los marxistas el uso de la democracia para que nos lleven al abismo de la legalidad ni la tiranía'', concluyó.



Los otros enjuiciados son los ex militares Hermes Rodríguez, Jorge Acosta, Luis Manzanelli, Carlos Vega, Carlos Díaz, Oreste Padován y el ex personal civil de Inteligencia Ricardo Ramón Lardone. Se dijeron inocentes y tampoco declararon.