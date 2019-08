Bush: EEUU no debe perder su entereza en Irak

El presidente George W. Bush dijo hoy que la reconstrucción de Irak y Afganistán, mientras prosigue la lucha, es una tarea difícil ''que aprendemos sobre la marcha''.



El presidente mencionó la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más cruento de la historia, y pidió nuevamente a los estadounidenses paciencia mientras el país combate en dos frentes.



''Ya asumimos esta obligación en otras ocasiones'', dijo Bush a más de 1.000 tenientes de la Academia de la Fuerza Aérea en la ceremonia de graduación.



''Tras la Segunda Guerra Mundial ayudamos a Alemania y Japón a construir sociedades libres y robustas economías'', indicó el mandatario. ''Estos esfuerzos requirieron tiempo y paciencia, y en consecuencia, Alemania y Japón crecieron en libertad y prosperidad. Alemania y Japón, otrora mortales enemigos, son ahora aliados de Estados Unidos. La gente en todo el mundo se ha beneficiado con ello''.



Empero, el presidente reconoció una de las diferencia entre el conflicto global de hace seis décadas y el que comenzó durante su mandato: las guerras de hoy no han concluido.



''En Alemania y Japón, la tarea de reconstrucción tuvo lugar en una calma relativa'', dijo Bush. ''Hoy ayudamos a la reconstrucción de las democracias emergentes bajo el fuego de las redes terroristas y el terror patrocinado por el estado. Es una tarea difícil y sin precedentes, que aprendemos sobre la marcha''.



Por ejemplo, indicó que Estados Unidos aprendió a las duras que la población de Irak recién liberada no podía avanzar a no ser que se sintiera relativamente segura.



Bush dijo que el país no debe perder su entereza en Irak. Agregó que los enemigos terroristas, mediante los medios de comunicación, atacan a personas inocentes para minar esa entereza.



''Debemos prevalecer no solamente en el campo de batalla, sino en la batalla de las voluntades'', insistió el mandatario. ''Y debemos reconocer que la única forma en que Estados Unidos puede perder la guerra contra el terror es si nos autoderrotamos''.