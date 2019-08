Rechazan restitución de delegados de Florida

MIAMI / AFP



Un juez federal de Tampa rechazó ayer miércoles una demanda presentada por demócratas de esa ciudad, que exigían que el Partido Demócrata nacional incluyera al total de delegados de Florida en la convención partidaria que debe designar al candidato presidencial, informó un medio local.



El juez federal Richard Lazzara desestimó el pedido de Victor DiMaio y Mike Steinberg, dirigentes demócratas de Tampa, luego de una audiencia en la que los demandantes expusieron sus argumentos.



El magistrado hizo lugar a un pedido de los abogados del Comité Nacional Demócrata (CND) para que se rechazara la petición y ordenó cerrar el caso, informó el diario Tampa Tribune en su edición electrónica.



La semana pasada, un senador de Florida (sureste) también presentó un pedido en la justicia federal, que aún no fue resuelto.



El juez Lazzara consideró que los partidos políticos tienen el derecho, reconocido por las cortes, a fijar sus reglas para selección de los delegados a la convención encargada de nominar a los candidatos presidenciales, y dijo que el cronograma fijado por el Partido Demócrata no mostraba ser discriminatorio con los votantes de Florida.





Consciente de su fallo

“No vivo en una cueva y sé que hay mucha gente que está enojada” por la decisión del partido de sancionar a Florida, dijo Lazzara al anunciar su decisión.



El CND “avisó a todos que esas eran las reglas que se debían seguir”, y, sin embargo, “la Legislatura de Florida en su infinita sabiduría, por alguna razón, decidió ignorar esas reglas”, recordó el juez, citado por el Tampa Tribune.



Hillary Clinton ganó el 29 de enero las elecciones primarias de Florida, estado al que el Partido Demócrata no le adjudicó los 211 delegados en juego por incumplir normas partidarias sobre el cronograma de votaciones, que le exigían no votar antes del 5 de febrero.



Una situación similar a la ocurrida en Florida se dio en el estado de Michigan (norte), donde también ganó Clinton, pero allí Obama no participó y no hubo boletas a su nombre en las salas de votación.



El Partido Demócrata anunció que definirá en una reunión el 31 de mayo si delegados de ambos estados serán o no incluidos en la convención partidaria que designará al postulante a la Casa Blanca.