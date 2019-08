Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Tren elevado de Chicago se descarrila, no hay heridos graves

CHICAGO/AP

Un tren urbano elevado de Chicago se descarriló ayer miércoles, asustando a pasajeros, quienes que se vieron aturdidos mientras los socorristas les sacaban de la vía. No hubo heridos graves. Al menos 10 personas fueron llevadas a hospitales con lesiones menores, mientras que otras se negaron a recibir tratamiento por heridas sufridas en el accidente, ocurrido en la parte sur de la ciudad, dijo el vocero del Departamento Municipal de Bomberos, Larry Langford. Los primeros dos coches del tren estaban descarrilados en la conexión entre dos líneas, pero seguían en pie luego del accidente, que ocurrió poco después de las 10 de la mañana, según la vocera de transporte, Catherine Hosinski. Todos los pasajeros habían salido del tren en una hora. Los equipos de emergencia evacuaron a más de 20 personas en el lugar, de acuerdo con el departamento de bomberos.



Esposas de disidentes cubanos presos temen represión

LA HABANA/AP

Esposas de disidentes presos advirtieron ayer miércoles que el gobierno cubano prepara una nueva ola represiva, una semana después de una denuncia de que ellas recibieron dinero de un anticastrista, entregado por un diplomático estadounidense. “Somos mujeres pacíficas e indefensas. No pretendemos derrocar al gobierno. No estamos al servicio de ninguna potencia extranjera. No somos mercenarias de Estados Unidos, ni de persona u organización alguna”, dijo un comunicado difundido a la prensa extranjera por las “Damas de Blanco”. Conocidas por el color de las ropas que visten, las mujeres --unas 50 contando esposas, hermanas e hijas-- fueron acusadas por las autoridades de haber recibido dinero de la Fundación Rescate Jurídico, dirigida por el cubanoamericano Santiago Álvarez.



Fujimori dice que médicos le dan “tratamiento politizado”



LIMA/AP

El ex presidente Alberto Fujimori, quien es juzgado por violaciones a los derechos humanos y cuya salud presenta problemas, manifestó ayer miércoles su negativa a ser evaluado por médicos legistas por no confiar en su imparcialidad, afirmando que le brindaban un “tratamiento politizado”. Fujimori, de 69 años, informó al Tribunal que lo juzga, que la madrugada del miércoles sufrió una crisis de hipertensión arterial, pero que no comunicó su estado a los galenos del Instituto de Medicina Legal (IML) porque estos le brindaban un “tratamiento más politizado que médico”. “Mi salud es primero, y no quiero un tratamiento político sobre mi salud”, dijo el ex presidente, a quien se le detectó recientemente una lesión bucal conocida como leucoplasia o lesión precancerosa en la lengua.



Presidente vasco presenta proyecto de referendo independentista

MADRID/AP

El presidente del País Vasco hizo públicas ayer miércoles las dos preguntas que quiere plantear a la sociedad vasca en una consulta popular, sobre la autodeterminación de esta región de España que tendría lugar en octubre de este año. La primera pregunta sería: “¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?”. La segunda: “¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?”. Esta cuestión ha sido interpretada como un primer paso para que la comunidad autónoma vasca pueda optar por convertirse en un Estado independiente de Madrid.



China lucha por reabrir carreteras en las zonas del sismo

CHENGDU, CHINA/AP

China lucha por mantener abiertas las carreteras a fin de poder socorrer a las víctimas del sismo, y el gobierno advirtió ayer miércoles que la reconstrucción de las zonas afectadas será “difícil”. El sismo de magnitud 7.9 que asoló la zona el 12 de mayo causó deslizamientos en los valles, bloqueó las carreteras y cegó ríos, que crearon lagos con una rápida crecida de las aguas. “Libramos una carrera contra el tiempo para reparar la infraestructura dañada”, dijo el director adjunto de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Mu Hong, el principal organismo de planificación económica del país; y agregó que algunas carreteras se encuentran abiertas sólo en forma temporal.



Perú rechaza gobiernos que no respetan libertad de expresión

LIMA/AP

El presidente Alan García dijo ayer miércoles que su gobierno no podrá ser “amigo pleno” de aquellos regímenes que no respeten la libertad de expresión, a los que se mirará siempre “con recelo”. García señaló que los políticos democráticos “somos aliados de la libertad de expresión y de los medios”, y resaltó que él “jamás cedió a la tentación” de presionar o intervenir en los medios de comunicación. García gobernó la primera vez entre 1985 y 1990, e inició su segundo mandato en 2006. “El gobierno de Perú mirará siempre con recelo y no podrá ser amigo pleno de ningún gobierno donde no se respete la libertad, porque no sabemos finalmente quién está hablando y a nombre de quién, sino hay libertad”, sostuvo el presidente sin mencionar un país en particular.



Bush: EU no debe perder su entereza en Irak

COLORADO SPRINGS/AP

El presidente George W. Bush dijo ayer miércoles que la reconstrucción de Irak y Afganistán, mientras prosigue la lucha, es una tarea difícil “que aprendemos sobre la marcha”. El presidente mencionó la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más cruento de la historia, y pidió nuevamente a los estadounidenses paciencia mientras el país combate en dos frentes. “Ya asumimos esta obligación en otras ocasiones”, dijo Bush a más de un mil tenientes de la Academia de la Fuerza Aérea, en la ceremonia de graduación.