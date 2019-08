Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Canal estatal venezolano anula cobro por uso de señal

CARACAS / AP

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) dejó ayer, jueves, sin efecto, el cobro por usar su señal, una decisión unilateral de comienzos de semana que desencadenó la renuncia del ministro de Comunicación. El presidente de VTV, Yuri Pimentel, informó en un comunicado que difundió la televisora que por instrucciones del Ministerio de Comunicación “queda sin efecto’’ el cobro de 55 dólares por segundo para los medios privados que a partir del próximo mes quisieran usar su señal fuera de los espacios informativos. Alberto Federico Ravell, director del canal privado de noticias Globovisión, consideró que con la anulación de la medida, “la tolerancia (y) el diálogo ha ganado unos puntos’’. En una sorpresiva declaración, el ministro de Comunicaciones, Andrés Izarra, anunció el lunes su dimisión por la medida que se tomó en VTV debido a que “fue hecha de manera inconsulta con las distintas instancias del Ejecutivo Nacional’’.



Lugo: “Las sandalias son parte de mi personalidad”



ASUNCIÓN / AP

El ex obispo católico y presidente electo Fernando Lugo pidió comprensión a los paraguayos por un asunto arraigado en su personalidad: el calzado. Y es que Lugo advirtió que al asumir su mandato, “continuaré calzando sandalias a pesar de los protocolos, porque ellas son parte de mi personalidad, y espero que la ciudadanía entienda’’. En una rueda de prensa previa a un viaje a Corea del Sur, Lugo hizo otra confesión íntima para explicar su predilección por las sandalias. “Mis pies transpiran mucho’’ y por eso ‘’siempre las usé’’, les dijo a los reporteros.



Militares de Bolivia combatirán contrabando de alimentos

LA PAZ / AP

Las Fuerzas Armadas patrullarán por tierra, aire y agua las regiones fronterizas para combatir el contrabando de alimentos y combustibles a países vecinos, para frenar el desabastecimiento y el alza en los precios, informó ayer jueves el comandante en jefe, general de aviación Luis Trigo. El plan del general Trigo, presentado al presidente Evo Morales en el palacio presidencial, ocurrió después que la ministra de Planificación para el Desarrollo, Graciela Toro, anunciara que debido al desabastecimiento alimenticio al gobierno prohibió las exportaciones de carne de pollo, maíz y sorgo.



Trigo anunció que las fuerzas armadas comenzarán de inmediato sus patrullajes y añadió que policías, funcionarios de aduana y de la estatal petrolera cooperarán en las tareas. Agregó que habrá patrullas fijas y móviles en localidades fronterizas, las 24 horas del día.



CIDH repudia racismo en protestas en Bolivia

WASHINGTON / AP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “repudió’’ ayer jueves el tinte racista que están tomando las manifestaciones populares en Bolivia. Dijo que tuvo acceso a videos de enfrentamientos el sábado 24 de mayo, en Sucre, entre simpatizantes del presidente Evo Morales y opositores autonomistas, en los cuales vio que campesinos e indígenas allegados al presidente “fueron insultados con epítetos racistas, pateados y golpeados con palos, obligados a arrodillarse en la Plaza 25 de Mayo, humillados de diversas formas, y despojados de documentos, dinero y ropa’’.



En el tumulto, una periodista resultó también atacada, y más de 20 personas heridas, dijo la CIDH en una declaración escrita emitida por su oficina central en Washington. “La Comisión lamenta y condena enfáticamente estas agresiones, y repudia su carácter racista y discriminatorio’’, declaró. “En este sentido, hace un llamado al diálogo sobre la base de la tolerancia y el respeto de los derechos humanos’’.



Paramilitares colombianos incursionan al Ecuador

QUITO / AP

Paramilitares colombianos habrían ingresado a un caserío ecuatoriano ubicado en una zona selvática de la frontera para llevarse forzosamente a tres personas en lo que parece ser “un ajuste de cuentas’’, informó ayer jueves el ministerio de Defensa. En un comunicado indicó que según las primeras investigaciones basadas en entrevistas a pobladores de San Martín, en la provincia de Sucumbíos, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, “se deduce que se trataría de grupos irregulares de paramilitares que han violado la soberanía’’ del Ecuador. Según los testimonios recogidos, el lunes unas 30 personas uniformadas como militares y que portaban fusiles ingresaron al caserío y se llevaron consigo al lado colombiano a tres hombres: Aldemar Castillo, Jairo Santander, y a una tercera personas solamente identificada como Javier. No se aclaró si los secuestrados son ecuatorianos o colombianos.



OEA confía en reanudación de relaciones Quito-Bogotá

QUITO / AP

La canciller María Isabel Salvador anticipó ayer jueves la próxima reanudación de relaciones con el gobierno colombiano a nivel de encargados de negocios, mientras el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, manifestó su confianza en que los países reanuden sus relaciones diplomáticas.



Ecuador rompió relaciones diplomáticas después de que tropas colombianas incursionaron en su territorio para atacar sin autorización un campamento guerrillero clandestino. La canciller, en una entrevista televisiva, afirmó que “tenemos una serie de metas que cumplir, una de ellas es la reapertura de las relaciones con Colombia, y creo que en un plazo relativamente corto vamos a poder hacerlo, no necesariamente al más alto nivel, no necesariamente a nivel de embajadores, pero sí a nivel de encargados de negocios’’. No dio fechas.