Se espera nueve huracanes por temporada ciclónica en el Atlántico

La temporada de huracanes que se inicia el domingo en la cuenca atlántica podría generar un máximo de 12 tormentas tropicales con nombre y hasta 9 de ellas podrían convertirse en huracanes, según pronósticos del centro que estudia estos fenómenos, con sede en Miami.



Los meteorólogos adelantaron que se producirán de 6 a 12 perturbaciones ciclónicas, y seis a nueve huracanes, de los cuales cinco podrían alcanzar gran poder destructivo (huracanes mayores de categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson, con máximo en 5).



El centro estadounidense de huracanes realiza pronósticos y obtiene información sobre el desarrollo y recorrido de estos fenómenos mediante el empleo de aviones cazahuracanes que sobrevuelan las tormentas.



El promedio histórico para la temporada de huracanes es de 9,6 tormentas tropicales --que reciben denominación--, 5,9 de ellas convertidas en huracanes, y 2,3 en huracanes mayores, con lo que se considera que esta temporada estaría por encima de lo normal.



Como ocurre cada temporada, el riesgo de tormentas tropicales y huracanes pone en marcha en toda la región un inmenso dispositivo público y privado de preparación y seguridad.



Las tareas son múltiples y van desde adquirir "kits" para huracanes (alimentos y lo necesario para pasar varios días sin energía, ni gasolina), repasar los planes de evacuación, fortificar las propiedades, y hasta entrenamiento de rescatistas de miles de mascotas, que inevitablemente se pierden entre la furia de los vientos o las inundaciones.



Expertos y académicos estadounidenses advirtieron que en las zonas costeras del país la población no toma suficientes recaudos para recibir un huracán y falta mayor trabajo de voluntariado.



"El día que se produce un hecho lamentable no es el momento para prepararse para eso", dijo Mark Brennan, sociólogo experto en voluntariado de la Universidad de Florida, quien alertó sobre la necesidad de cubrir en la zona con riesgo de huracanes un enorme vacío de voluntarios capaces de responder adecuadamente durante la temporada ciclónica.



Más de 35 millones de personas viven en Estados Unidos en zonas consideradas pasibles de ser impactadas por un huracán, desde Carolina del Norte a Texas, según la oficina de censos estadounidense.



Pese a los riesgos, en el último medio siglo más de 25 millones de personas se sumaron como residentes en las zonas costeras del sureste, la mayor parte de ellos (15 millones) en Florida, según el organismo.



"La posibilidad de que un huracán mayor impacte en las costas de Estados Unidos es hoy de un 69%, comparada con el promedio del último siglo que era de 52%", dijo Phil Klotzbach, un experto de la Universidad de Colorado.



A principios de abril, un equipo de especialistas de esa Universidad, dirigido por el meteorólogo William Gray, con 25 años en la predicción de huracanes, pronosticó para la temporada que se inicia un total de 15 tormentas tropicales que generarán 8 huracanes, cuatro de ellos de gran intensidad.



"Será una temporada de huracanes muy activa, pero no tan activa como las temporadas 2004 y 2005" aclaró Klotzbach. Esos años los huracanes Frances y Jeanne, y Katrina, entre otros, dejaron a su paso por el Caribe y en su impacto contra la costa estadounidense una inmensa destrucción y miles de muertos.



La temporada de huracanes se inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre sobre la cuenca atlántica.



En 2007 fue más leve de lo anticipado, pero causó gran devastación en Centroamérica.



Dos huracanes de máxima categoría formados en el Caribe golpearon tierra con inusual poder y vientos máximos de más de 249 km/h.



En agosto, el huracán Dean provocó la muerte de al menos 29 personas en su paso por el Caribe y México. Un mes después, el huracán Félix dejó unos 150 muertos y una gran destrucción en su paso devastador por regiones pobres de la costa caribeña de Nicaragua.



Algunos de los 21 nombres previstos este año para las tormentas tropicales en el Atlántico son: Arthur, Bertha, Cristóbal, Gustav, Ike, Laura, Nana, Paloma, René, Teddy y Vicky.