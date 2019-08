Muere presidente del BCIE en accidente aéreo

El nicaragüense Harry Brautigam, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, murió por problemas cardiacos cuando era atendido en un centro asistencial de Honduras proveniente del accidente de la aeronave que se estrelló en el aerpuerto Internacional Toncontin.



La información fue suministrada en conferencia de prensa por el director del Hospital Escuela de Tegucigalpa, Tito Alvarado.



Algunos medios de comunicación hondureños mencionan que otro pasajero perdió la vida en el mismo incidente. El avión pertenecía a la línea aérea Taca y provenía de El Salvador.



El gerente general de Taca en Honduras, Armando Funes, declaró a la radio HRN, ''no sé lo que ocurrió, pero investigamos el accidente'', en alusión al vuelo 390 de esa aerolínea.



Los medios locales reportaron que ambulancias de la Cruz Roja y de los bomberos transportaban a numerosos heridos, pero aún no existe un reporte oficial de víctimas.



Sobre su cargo



En el 2003 la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, la máxima autoridad de la Institución, eligió al economista nicaragüense Harry Brautigam, como Presidente Ejecutivo por un período de cinco años.



Brautigam sustituyó al guatemalteco Pablo Schneider y tomó posesión del cargo a partir del 1 de septiembre de 2003. Harry Brautigam poseía un Doctorado de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, así como una maestría en Economía de la Universidad de Leeds, Inglaterra y otra en administración de Empresas de la Universidad de Guadalajara, México.



Con una experiencia profesional de 19 años en el área de desarrollo de negocios financieros en América Latina, Brautigam se desempeñó en varias instituciones financieras reconocidas de los Estados Unidos en el área de finanzas corporativas, mercados de capital, sindicación de préstamos, comercio y organizaciones financieras globales.



Fue Director de la Oficina Regional de la compañía Barclays Capital América Latina; Gerente de relaciones para Centroamérica, Sur América y el Caribe del Bank of América; Economista Jefe para América Latina del Bank of Boston y Profesor Asistente de Economía e Intercambio Internacional de la Universidad de Delaware, Estados Unidos. Se desempeñaó como alto ejecutivo de la compañía Navarro Lowrey/BE Inc en el área de Desarrollo de Negocios para América Latina.