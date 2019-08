Hugo Chávez no acepta la renuncia de su ministro de Información

El ministro de Comunicación venezolano Andrés Izarra fue ratificado en su cargo hoy por el presidente Hugo Chávez, tres días después de presentar su renuncia debido a una polémica medida que estipulaba un pago por el uso de la señal de la televisión estatal VTV.



El ministerio de Comunicación e Información informó en un comunicado que la renuncia de Izarra no fue aceptada por el presidente.



"En reconocimiento a la labor que ha venido desempeñando en el gobierno bolivariano (...) el presidente Hugo Chávez Frías, una vez evaluados los hechos, ha decidido no aceptar la renuncia del ministro Andrés Izarra", precisó la nota.



Izarra puso su cargo a disposición por no haber consultado con sus superiores la aplicación de un cobro a los medios por la retransmisión de los contenidos de la televisión estatal, hasta ahora reproducidos de forma gratuita por todas las cadenas venezolanas.



Se pretendió hacer pagar 120 bolívares (55 dólares) por segundo de retransmisión de la señal de la estatal Venezolana de Televisión,VTV, con excepción de las apariciones y actos de Chávez que fueran usados en espacios exclusivamente informativos.



La medida propuesta por Izarra, que había provocado numerosas críticas, fue retirada ayer por el gobierno.



Horas después, VTV indicó que su señal podrá seguir usándose de manera gratuita y ratificó "su compromiso con la información veraz y oportuna". A la vez hizo un llamado "a los demás medios de comunicación a que hagan un uso responsable y apegado a la ley" de sus imágenes y sonidos.



Según el comunicado difundido hoy, el gobierno aceptó "la rectificación pública" de Izarra por su "omisión" y el responsable quedó "ratificado en su cargo" al frente del ministerio.



Izarra, quien también es presidente del canal multiestatal de información Telesur, asumió el cargo hace seis meses, aunque ya había sido ministro de Comunicación entre 2004 y 2005. El es la 13ª persona que ocupa esta cartera en los nueve años del gobierno de Chávez.