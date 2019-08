El número dos de Israel llama a una conferencia de paz para Medio Oriente

El número dos del gobierno israelí, Haim Ramon, llamó el viernes a organizar una conferencia internacional de paz para forjar un acuerdo israelo-palestino provisorio, en un contexto de incertidumbre política en Israel y Estados Unidos.



Haim Ramon, allegado al primer ministro israelí, Ehud Olmert, presionado para que comparezca ante un caso de corrupción, dijo estar confiado en la posibilidad de llegar a un acuerdo provisorio, en particular sobre la cuestión de los refugiados, Jerusalén, las fronteras y la seguridad.



Esta conferencia internacional podría ser una continuación de las negociaciones reanudadas en noviembre último en Annapolis, cerca de Washington, indicó en un foro organizado por el Washington Institute for Near East Policy.



Ramon afirmó que era decisivo examinar los avances alcanzados desde Annapolis a la luz de la incertidumbre política en Estados Unidos, donde habrá una elección presidencial en noviembre, y en Israel, donde también podrían tener lugar elecciones, según él, en el mismo mes.



"Creo que a causa de esas circunstancias (es necesario que) nos reunamos y transmitamos al proceso de Annapolis aquello que se ha hecho hasta el presente en las negociaciones entre palestinos y nosotros", declaró.