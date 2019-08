Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

30 Mayo 2008 |

5:07 p.m. |

END

Cancilleres de Brasil y Venezuela visitan Cuba

LA HABANA / AP

Los cancilleres de Brasil, Celso Amorín, y de Venezuela, Nicolás Maduro, visitaron Cuba y se suman a una ronda de contactos diplomáticos que incluyen las visitas de dos presidentes latinoamericanos al gobernante Raúl Castro en el curso de las últimas semanas. Amorim afirmó ayer viernes a su par anfitrión Felipe Pérez Roque que Brasil tiene el propósito de ser el principal socio de Cuba. Maduro fue recibido en la víspera por el presidente cubano como parte de las consultas políticas regulares entre ambos países. Brasil y Venezuela son los dos principales aliados del gobierno de La Habana en el continente americano.



ONU dice que Mianmar deja vacíos campos de sobrevivientes

YANGON, MIANMAR / AP

El gobierno militar de Mianmar está expulsando a los damnificados del ciclón de los campos de refugiados y los está abandonando cerca de las aldeas devastadas casi sin víveres, informó ayer viernes la ONU. Ocho campamentos instalados previamente por el gobierno para las personas que perdieron sus viviendas en el pueblo de Bogalay en el delta de Irrawaddy quedaron ‘’totalmente vacíos’’ mientras continuaban erradicando a las víctimas, dijo un funcionario del UNICEF, Teh Tai Ring, en una reunión de grupos de asistencia.’’El gobierno está desplazando a la gente sin avisarles’’, indicó, agregando que las autoridades estaban ‘’abandonando a la gente en las zonas aledañas a las aldeas, básicamente sin nada’’.



Detienen ex gobernador colombiano implicado con paramilitares

BOGOTA / AP

Un ex gobernador y ex embajador en Chile fue detenido por agentes de la Fiscalía por sus presuntos nexos con bandas paramilitares y por el homicidio de un rival político. La detención de Salvador Arana tuvo lugar el jueves en un apartamento en la población caribeña de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, a unos 750 kilómetros al norte de Bogotá, indicó la oficina de prensa de la Fiscalía. Arana, quien era trasladado a la sede central de la Fiscalía en Bogotá, fue gobernador entre 2001 y 2003 del departamento de Sucre, al norte colombiano, y más tarde designado embajador en Chile, cargo al que renunció en 2005 en medio de denuncias de legisladores de oposición sobre sus lazos con bandas paramilitares en la empobrecida y violenta región colombiana.



Se desploma grúa en Nueva York: un muerto y 2 heridos graves

NUEVA YORK / AP

Una grúa se desplomó ayer viernes en la parte oriental de Manhattan y causó destrozos en un edificio de apartamentos de 23 plantas antes de caer a la calle, matando a un obrero de la construcción e hiriendo de gravedad a otros dos. El alcalde Michael Bloomberg dijo que el accidente es ‘’inaceptable’’ y prometió que la municipalidad lo investigará a fondo. En una conferencia de prensa, Bloomberg indicó que una de las víctimas se encontraba en la cabina de la grúa y la segunda en la calle. Agregó que desconocía la situación de la tercera víctima y no aclaró cuál de ellas murió. El alcalde dijo que fueron evacuados siete edificios como precaución.’’El ruido pareció un trueno. Luego, como un terremoto’’, contó Peter Barba, que vive en el séptimo piso del edificio dañado al otro lado de la calle en que es construida la torre de apartamentos.



Arrecia llamado a boicot primarista en Puerto Rico

SAN JUAN / AP

A dos días de la primaria demócrata en Puerto Rico, resuenan con más fuerza las voces de políticos, religiosos y artistas llamando a un boicot. Sus razones para no acudir a las urnas son variadas, destacándose los que entienden que las primarias estadounidenses son un proceso ajeno a la realidad de Puerto Rico, un territorio estadounidense desde el 1898. ‘’La baja participación en dichas primarias será un mensaje contundente de que la mayoría de los puertorriqueños no hemos caído en la trampa y que en cambio aspiramos a un proceso serio de descolonización y al establecimiento de una relación de dignidad con Estados Unidos’’, expresó Héctor Pesquera, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano.



Volcán en Galápagos entra en erupción

QUITO / AP

El volcán Cerro Azul en las islas Galápagos entró en un proceso eruptivo, pero por el momento no representa riesgos para la población, informó ayer viernes el Parque Nacional Galápagos. Guardaparques y operadores turísticos observaron el evento la noche del jueves y lo reportaron al Parque, señaló. Agregó que según información preliminar, el volcán emitió flujos de lava por el flanco noreste. El Parque Galápagos tiene previsto realizar un sobrevuelo en las próximas horas para determinar la magnitud de la erupción, corroborar sus características y realizará un monitoreo para documentar los cambios que ocurran en el ecosistema, indicó.



Más de 600 detenidos por violaciones a DDHH en Chile

SANTIAGO DE CHILE / AP

Unos 600 violadores de los derechos humanos, la mayoría militares, se encuentran procesados por excesos cometidos y un centenar ya condenados, incluso quien fuera jefe de la policía secreta y que cumple condenas por más de 75 años, según informes oficiales. Mientras tanto, el gobierno, que ha sido criticado por organizaciones humanitarias por la lentitud de las investigaciones y reparaciones por las violaciones a los derechos humanos, tiene una agenda legislativa que califica de ‘’prioritaria’’ y que impulsa en el Congreso, según señaló el viernes el ministro secretario de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, en conversación con corresponsales extranjeros.