Demócratas inician reunión crucial para definir candidato

Aun cuando se tomaran en cuenta los escrutinios de Florida y de Michigan, Hillary Clinton ya no lograría alcanzar a Barack Obama, que ya le lleva una ventaja de 160 delegados electos



El Partido Demócrata estadounidense inició este sábado en Washington una reunión para discutir sobre las primarias contestadas de Florida y Michigan, cuyo resultado será crucial para las aspiraciones de Hillary Clinton a la candidatura presidencial.



Michigan y Florida fueron castigados por adelantar la realización de sus primarias a enero pasado -contra las normas del partido- excluyendo a sus delegados de la convención partidaria de agosto próximo, que elegirá al candidato entre Hillary Clinton y Barack Obama.



Clinton, que ganó las internas de ambos estados, está luchando por que ese castigo quede sin efecto, a fin de que los delegados que obtuvo allí puedan concurrir a la convención. Unos 30 cuadros del Partido Demócrata, reunidos en un gran hotel de Washington, examinarán la solicitud de la senadora por Nueva York.



Los delegados elegidos en las primarias y los "superdelegados" designarán a fines de agosto en la convención demócrata el candidato del partido a la presidencia de Estados Unidos.



Clinto no podrá superar a Obama



Sin embargo, aun cuando se tomaran en cuenta los escrutinios de Florida y de Michigan, Clinton ya no lograría alcanzar a Obama, que ya le lleva una ventaja de 160 delegados electos.



Unos 200 seguidores manifestan ante el hotel en apoyo de Clinton, entonando la consigna "Cuenten nuestro voto" y con carteles en los que se lee "Cada voto cuenta".