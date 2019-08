Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Suicida mata a 10 en retén policial al oeste de Bagdad

BAGDAD/AP

Diez personas murieron cuando un atacante suicida se inmoló en un retén policial ayer sábado, dijo el principal funcionario en una población al oeste de Bagdad. Las autoridades anunciaron una veda a la circulación de vehículos en previsión de nuevos ataques en la población de Hit. El principal funcionario local, Hikmat Jubeir, dijo que murieron seis policías y cuatro civiles, y otras 12 personas resultaron heridas.



Hit se encuentra 140 kilómetros (85 millas) al oeste de Bagdad, en la provincia de Anbar, antes un baluarte de la insurgencia.



Canciller brasileño y vicepresidente cubano revisan acuerdos

LA HABANA/AP

El vicepresidente cubano, Carlos Lage, y el canciller brasileño, Celso Amorim, pasaron revista ayer sábado a una decena de acuerdos firmados en enero entre los dos países, cuyo intercambio superó los 450 millones de dólares, dijeron fuentes oficiales. Amorim comenzó el viernes una visita oficial bajo la premisa de convertir a su país en el “socio comercial número uno de Cuba” bajo el mandato del presidente Raúl Castro. En enero, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó a la isla y se rubricaron una serie de convenios por entre 500 y 800 millones de dólares, según la presa de la nación sudamericana. Aunque no hubo acceso a varios de los encuentros programados en la agenda de Amorim, la televisión cubana dio cuenta en su noticiero de la reunión de ayer sábado.



Terremoto de China también derrumbó antigüedades y turismo

DUJIANGYAN, CHINA/AP

El terremoto que mató a unas 80,000 personas también dañó al sector turístico, un pilar de la economía local en la ciudad de Dujiangyan. El maestro taoísta Dan Jia removía los escombros del Templo Erwangmiao, de 1,500 años, amontonando libros en una pila y desempolvando retablos. El complejo sistema de edificios y cámaras en las laderas fue uno de los renombrados sitios históricos de la provincia china de Sichuan que resultaron dañados gravemente hace casi tres semanas por un terremoto. “Teníamos miles de visitantes cada semana”, afirmó Dan, vestido con una túnica gris polvorienta. “Éste es un templo viejo, pero nunca había pasado algo así”. El seísmo del 12 de mayo dañó 45 sitios históricos nacionales y 59 provincianos, dijeron los medios estatales de comunicación.



Arabia Saudí decapita a dos hombres por homicidios

RIAD/AP

El gobierno saudí informó que dos hombres condenados a la pena capital por asesinar a dos conciudadanos, en incidentes por separado, fueron ejecutados ayer sábado por decapitación. Ambos convictos fueron ejecutados en la ciudad norteña de Tabuk, dijo el Ministerio del Interior en una declaración difundida por la agencia informativa oficial, SPA. Arabia Saudí sigue una interpretación estricta del Islam, según la cual las personas declaradas culpables de asesinato, narcotráfico, violación y robo a mano armada pueden ser ejecutadas. Las ejecuciones de ayer elevaron la cifra de decapitados a 58 en lo que va del año, según un cómputo de The Associated Press. Arabia Saudí decapitó a 137 personas el año pasado, muy arriba de los 38 ejecutados en 2006.



Depuesto rey de Nepal busca nuevo hogar con ayuda de astrólogos

KATMANDÚ/AP

El derrocado rey de Nepal está consultando a astrólogos para decidir el momento más auspicioso para abandonar el palacio real de Katmandú, informaron ayer sábado medios de prensa. El periódico Gorkhapatra, citando a funcionarios del palacio sin identificar, dijo que el hijo del ex monarca, el ex príncipe heredero Paras, se mudó a un complejo palaciego que pertenece a la familia, junto con su esposa e hijos. Sin embargo, el ex rey Gyanendra está buscando otro sitio para vivir. Se esperaba que Gyanendra, que perdió su título el miércoles, cuando la Asamblea Constituyente de Nepal proclamó la república, se mudaría al complejo “Nirmal Niwas”, donde vivió antes de asumir el trono en 2001.



Arrestan unas horas a productores agrícolas argentinos

BUENOS AIRES/AP

Ocho productores agrícolas fueron liberados ayer sábado tras unas horas de arresto, en medio de una firme protesta del sector agropecuario contra medidas del gobierno que consideran perjudiciales. Acusados de incendiar pastizales y resistirse a la autoridad, los productores fueron arrestados mientras protestaban a la vera de una ruta en las cercanías de San Pedro, y luego fueron liberados por orden de la justicia de esa ciudad, a unos 180 kilómetros al norte de la capital argentina. Un fiscal federal que intervino en esa causa, Juan Murray, también acusó a la dirigente en la oposición Margarita Stolbizer, al presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, y al titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, por cortar una carretera durante una manifestación de productores rurales el 19 de marzo.



Nueva lista de policías amenazados por el crimen en México

México/AP

Una nueva lista de policías amenazados por delincuentes en Ciudad Juárez, una localidad colindante con Estados Unidos agobiada por la violencia, fue encontrada con los nombres de una docena de agentes, informaron autoridades. Una lista similar con los nombres de 22 policías apareció a principios de año en un monumento a los agentes caídos en Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua.