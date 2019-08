Gobierno salvadoreño destaca crrecimiento económico desmentido por izquierda

El presidente salvadoreño Antonio Saca presentó hoy, un informe al Congreso sobre su cuarto año de gestión, destacando "logros" como estabilidad económica y programas sociales, aspectos rechazados por la izquierda que considera que los beneficios no llegan a los más pobres.



"En nuestro gobierno gracias a la apertura de nuevos motores de crecimiento como el turismo, el agro, la apertura comercial y las políticas sectoriales para la pequeña y mediana empresa, los industriales y otros sectores, hemos alcanzado las mejores tasas de crecimiento de la economía de los últimos diez años", afirmó Saca en un discurso ante el pleno del Congreso.



Bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, Arena, partido que gobierna el país desde 1989, Saca inició su mandato de cinco años el 1 de junio de 2004.



Para el mandatario, "las mejores condiciones" económicas del país, que en 2007 creció un 4,7%, han permitido que la inversión extranjera directa haya mejorado, ya que en cuatro años de gobierno se ha logrado atraer a 100 empresas extranjeras, con inversiones por 2.500 millones de dólares.



Saca también resaltó que durante su mandato "se reactivó" el turismo, un rubro que dejó al país 832,5 millones de dólares tras registrarse la llegada de 1,5 millones de turistas en 2007.



Además el gobierno presenta como uno de sus principales logros de gestión el mantenimiento de subsidios a la electricidad, el transporte, gas propano, agua potable, entre otros servicios, que anualmente demandan 600 millones de dólares.



"No estoy diciendo que este es un país que ha resuelto todos sus problemas, eso sería carecer de sentido de la realidad, por supuesto que todavía tenemos mucho por hacer", reconoció Saca, que anunció un incremento de unos 50 dólares al salario de unos 60.000 empleados públicos.



Por su lado, las empresas privadas aumentarán un 5% el salario mínimo, que actualmente ronda los 180 dólares.



En cuanto al área social, Saca comentó que ha sentado un "precedente" en el combate a la extrema pobreza con el impulso al programa "Red Solidaria", con el cual se da apoyo económico a unas 26.000 familias en más de una treintena de los municipios más pobres del país.



Sobre la ola de delincuencia que sacude a El Salvador, con nueve homicidios por día, el mandatatario sostuvo que "se están bajando todos los índices delincuenciales" mediante un refuerzo del trabajo de la policía, que ha recibido más fondos para mejorar su labor.



No obstante, el discurso presidencial no fue bien recibido por el izquierdista y principal partido de oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que tachó de "incongruentes con la realidad" los anuncios de Saca.



"La gente no siente que esté mejor que antes en el país; la carestía de la vida aprieta el bolsillo de los más pobres, no se ven los empleos que se han creado, los servicios básicos están por las nubes, y por tanto esos supuestos logros no llegan a la mayoría de salvadoreños", afirmó el diputado Humberto Centeno, subjefe de la bancada del FMLN en el Congreso.



En tanto el rector de la Universidad Centroamericana, UCA, de El Salvador el jesuita José María Tojeira, recordó que "las encuestas están señalando que la gente no siente el beneficio de los planes sociales, no hay poder adquisitivo en la población que resiente el impacto económico y al final son los más pobres los que estan sufriendo".