Hillary Clinton gana internas de Puerto Rico

SAN JUAN / AP



Hillary Rodham Clinton obtuvo una victoria mayormente simbólica ayer domingo en la primaria demócrata en Puerto Rico, el acto final de un fin de semana en el que Barack Obama quedó más cerca de lograr la nominación presidencial.



La ex primera dama avanzaba hacia una victoria convincente en los primeros resultados del domingo, y una encuesta previa a la elección primaria sugirió que podría terminar con casi dos tercios de los votos.



Sin embargo, a pesar de la derrota, Obama se encaminaba a obtener al menos 14 delegados, con lo cual ya sólo le faltarían 50 de los 2,118 necesarios para asegurar la nominación.



Algunos asesores del senador de 46 años indicaron que en cuestión de días quedará como el candidato a la presidencia definitivo por el partido. ‘’Esperamos que sea esta semana, absolutamente’’, dijo el portavoz Robert Gibbs.





Últimas elecciones el martes

Montana y Dakota del Sur efectuarán sus primarias el martes, las últimas de la campaña de primarias.



‘’Vamos a ganar en grande aquí hoy’’, adelantó ayer domingo el jefe de campaña de Clinton, Terry McAuliffe, mientras los puertorriqueños votaban en la primaria en la que se disputaron 55 delegados.



La confianza de Gibbs reflejaba el resultado de su junta el sábado con el comité de reglas y estatutos del Partido Demócrata. Ante una audiencia que vitoreaba, el grupo de expertos votó y aceptó que las delegaciones de Michigan y Florida acudan a la convención del partido, aunque cada delegado sólo tendrá medio voto, a diferencia del voto completo deseado por la campaña de Clinton.



Aunque la decisión cerró la distancia entre Clinton y Obama, también eliminó la última y mejor oportunidad de la ex primera dama para cambiar el curso de la campaña.



Una encuesta telefónica de los posibles electores puertorriqueños realizada en los días anteriores a la primaria, sugirió que el electorado tenía una mayor compenetración con Clinton, una población mayoritariamente hispana, con un ingreso menor, integrado por más de 50% de mujeres. Alrededor de la mitad de los encestados se describió como conservadora.



Casi tres cuartos de todos los entrevistados declararon que tenían una apreciación favorable de Clinton, comparado con el 53% de Obama. Un tercio declaró que no conocían suficiente de Obama como para formarse una idea sobre él.



La encuesta fue realizada del martes al sábado para The Associated Press, y varias cadenas televisivas por la empresa de investigación Princeton Survey Research Associates International. Incluyó a 1,587 posibles electores. El margen de error de la muestra fue de 3,1 puntos porcentuales.