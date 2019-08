Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

01 Junio 2008 |

6:23 p.m. |

END

Bush no cumplió su palabra sobre caso CIA

WASHINGTON / AP

El presidente George W. Bush no cumplió con su promesa al país al negarse a despedir a su principal colaborador, Karl Rove, por filtrar la identidad de una agente de la CIA, dijo Scott McClellan, quien fue el portavoz del presidente por casi tres años. ‘’Creo que el presidente debería haber cumplido con su palabra, y eso significaba que Karl habría salido’’, indicó McClellan ayer domingo en una entrevista difundida sobre su nuevo libro, en el cual critica el liderazgo de la Casa Blanca. McClellan ahora reconoce que se sintió defraudado por Rove, el principal asesor de Bush, y por I. Lewis ‘’Scooter’’ Libby, secretario del vicepresidente Dick Cheney. Indicó que Rove y Libby le aseguraron que no participaron en filtrar la identidad de la agente de la CIA Valerie Plame, y que él reiteró esas aseveraciones a los reporteros.



CIDH visita Bolivia por violaciones contra indígenas

MEDELLÍN, COLOMBIA / AP

Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitarán Bolivia para verificar recientes denuncias de violaciones de derechos humanos a indígenas, informaron ayer domingo voceros bolivianos y de la Comisión. Reinaldo Cuadros, Embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que la delegación estará en Bolivia la semana entrante para tratar ‘’violaciones a los derechos humanos que han sufrido algunos indígenas en nuestro país’’. Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH, declaró que la delegación visitará Bolivia por casos de denuncias de indígenas sometidos a condiciones esclavizantes y no necesariamente por recientes manifestaciones callejeras con visos de racismo que se han registrado en ese país.



Helicóptero con 19 personas cae en zona del terremoto en China

JIULING, CHINA / AP

Un helicóptero militar con 19 ocupantes, varios de ellos lesionados en el terremoto reciente en China, se estrelló en la zona del desastre y las autoridades buscan a los sobrevivientes, informaron ayer domingo medios de prensa oficiales. El helicóptero de transporte Mi-171 de diseño ruso cayó la tarde del sábado en el municipio de Wenchuan en la zona del terremoto en el suroeste de China, dijo la agencia oficial de noticias Xinhua. La agencia noticiosa informó en las últimas horas del domingo que la aeronave transportaba a cinco tripulantes y otras 14 personas, entre ellas varias heridas en el terremoto.



Fondo sueco abandona empresas que fabrican bombas de racimo

ESTOCOLMO / AP

El fondo de pensiones sueco AP7 anunció ayer domingo que venderá sus acciones de todas las empresas que fabriquen bombas de racimo y armas atómicas, entre ellos EADS, la casa matriz de Airbus, además de las estadounidenses Lockheed Martin Corp. y General Dynamics Corp. El director ejecutivo del fondo, Richard Grottheim, le dijo a The Associated Press que la decisión afectaría las acciones que tiene el fondo en unas 10 empresas. Indicó que el valor de las acciones no era considerable pero que la decisión debería ser vista como una incitación a otros gerentes de fondos para que reconsideren sus inversiones en compañías de ese tipo.



Chile aplica restricciones por contaminación

SANTIAGO DE CHILE / AP

Las autoridades prohibieron ayer domingo circular a 360,000 vehículos y funcionar 794 industrias y calderas en la segunda vez que en tres días toman medidas por los altos niveles de contaminación en esta capital. Tampoco se pueden utilizar las chimeneas residenciales en el Gran Santiago, donde viven seis de los 16 millones de chilenos. Cerca del mediodía el índice de calidad del aire en los municipios de Cerro Navia y Pudahuel registraban niveles de 437 y 322, respectivamente, muy por arriba del límite de 100 aceptado por las regulaciones ambientales. La Intendencia (gobernación) ordenó la paralización del 60% de los vehículos sin convertidores catalíticos y al 20% de los automóviles más modernos, sumando 360,000 del 1.2 millones de autos y autobuses de la metrópoli.



Periodistas brasileños dicen que fueron torturados por policías

RIO DE JANEIRO / AP

Dos periodistas brasileños que investigaban las actividades de paramilitares en las barriadas de esta ciudad fueron secuestrados y torturados por la policía, informó un diario ayer domingo. Un periodista y un fotógrafo del diario ‘’O Día’’ --junto con su chofer-- fueron secuestrados el 14 de mayo en una barriada del oeste de Río de Janeiro y fueron retenidos durante ocho horas, informó el diario. Las llamadas telefónicas a la policía de Río de Janeiro no fueron respondidas de inmediato. El jefe de seguridad de Río, José Mariano Beltrame, dijo al diario O Globo que estaba enterado del incidente y que se realiza una investigación. O Día dijo que los periodistas habían estado trabajando encubiertos, viviendo y trabajando en la barriada por dos semanas.



Ecuador sin prisa para reanudar relaciones con Colombia

MEDELLÍN, COLOMBIA / AP

Ecuador no tiene prisa para reanudar sus relaciones diplomáticas con Colombia y primero lo haría ‘’posiblemente’’ en el transcurso del año a nivel de encargados de negocios, declaró el domingo el embajador ecuatoriano ante la OEA, Efraín Cocíos. ‘’No hay que desesperarse’’, dijo. ‘’Éste es un tema muy delicado’’. Indicó que los dos países, con mediación de la OEA, estaban ‘’avanzando con pasos seguros’’ y que el gobierno ecuatoriano creía que ‘’en poco tiempo más se restablecerán las relaciones’’ plenas.