Profesores centroamericanos podrán formarse en internet

Los docentes centroamericanos podrán formarse en internet gracias al programa de mejora de la calidad de la enseñanza pública Ceducar, que han puesto en marcha los ministerios de Educación de ocho países con ayuda de la cooperación española.



Aulas virtuales, biblioteca electrónica, comunidades digitales y foros de discusión son algunas de las posibilidades del proyecto, en el que participan los Ministerios de Educación de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.



La expectativa de los coordinadores de este portal (www.ceducar.org) es que a partir de 2010 se ofrezcan 45 cursos virtuales en áreas de profesionalización (directores, asesores y evaluadores), actualización o formación continuada del profesorado de la educación pública y su 'alfabetización' en tecnologías de la comunicación.



"Lo importante es dar alternativas flexibles de formación que no saque a los profesores de las aulas, y que tengan todo el año para formarse", lo que revertirá en los salarios y por último en la calidad de la enseñanza pública, explicó a la AFP Fernando Fajardo, coordinador técnico del proyecto.



"Una agenda inteligente y unos temas bien elaborados propicia el uso de esta herramienta", puesta en marcha por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) con una inversión de 135 mil dólares.

"¿Por qué no compartir recursos si no hay muchas diferencias entre los países de la región?", se pregunta Fajardo mientras ilustra el proyecto en un folio blanco con recuadros y flechas, que llevan a objetivos con una sopa increíble de acrónimos.



Pero la máquina burocrática no siempre es fácil de mover. "Crear todo ese entramado institucional y la creencia de que lo regional es algo que aporte, es muy lento", se lamentó el coordinador.



No obstante, Fajardo destacó que lo hecho hasta ahora "está generando una actitud totalmente nueva" y contribuirá a "destruir un cúmulo de tópicos" que existen sobre el resto de los países, como ocurrió con la integración europea.



Se trata de crear un espacio que fomente la convergencia de ideas y experiencias y se traduzca en un modelo de formación permanente del profesorado a nivel regional y acorde con las características propias de los países que lo integran.



Y es que uno de los grandes males del profesorado centroamericano es su deficiente capacitación y bajos ingresos, sin contar con la escasa cobertura, la baja calidad de la enseñanza y los currículos inadecuados a las demandas de la sociedad globalizada, lo que se traduce en altos niveles de repetición y abandono en el alumnado.



El portal Ceducar, que cuenta con la asesoría de la Universidad de Barcelona y se inspira en el modelo español, ofrecerá a los docentes noticias referentes al campo de la educación, recursos didácticos, novedades, software educativo de cada área curricular, estadísticas, comunidades virtuales, enlaces de interés, etc.



Todo ello utilizando Linux, un soporte tecnológico de acceso libre.