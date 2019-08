Violencia en Rio imparable por policía con cúpula corrupta

El Relator de Ejecuciones Sumarias de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Phillip Alston, dijo que Rio de Janeiro no puede acabar con la violencia criminal por tener una policía con cúpula corrupta y un gobierno populista, pero aclaró que la solución no pasa por el uso del ejército.



En declaraciones difundidas hoy por la Agencia Estado, Alston realizó duras críticas a la policía de Rio por sus lazos con el crimen organizado y dijo que "la crisis de seguridad es muy grave" en esta zona de Brasil.



"Los hechos son muy claros. Bandas y grupos criminales tienen entre sus miembros a policías. La corrupción no viene apenas de abajo o está sólo en camadas inferiores de la Policía. La corrupción viene de arriba, de la cúpula", sostuvo el australiano en una entrevista para O Estado de Sao Paulo.



El año pasado la policía de Rio abatió 1.260 personas en tiroteos con supuestos delincuentes, 18,5% más que en 2006.



Alston también arremetió contra la política de seguridad del gobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral.



"Se trata de un gobierno populista y que no tiene estrategia para lidiar con el crimen. El gobierno no podrá resolver el problema en dos o tres años... entonces prefiere acciones con mucha visibilidad pero de poca eficiencia para esconder el hecho que no hay una estrategia", resaltó.



Tras asumir a inicios de 2007, Cabral lanzó una ofensiva anticriminal con repetidos y vastos operativos policiales básicamente en favelas contra asaltantes, narcotraficantes y milicias paramilitares que los combaten.



Las críticas por la 'mano dura' policial expresadas por organizaciones como Amnistía Internacional (AI) fueron rechazadas por el gobierno de Cabral, que aseguró que será mantenida la ofensiva.



Sobre la opción de utilizar el ejército contra el crimen en las favelas de Rio, Alston opinó que "eso nunca va a resolver nada". "El gobierno precisa entender que es la disparidad social la que genera violencia", acotó.