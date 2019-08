Coche bomba contra sede de Dinamarca en Pakistán

Diez personas murieron y 30 resultaron heridas al estallar ayer lunes un coche bomba frente a la Embajada de Dinamarca en Pakistán, en una probable represalia por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma, indicaron los medios de comunicación y fuentes oficiales.



La deflagración provocó daños en la legación danesa, en el centro de Islamabad, y casi destruyó una agencia vecina de las Naciones Unidas. Muchos automóviles resultaron dañados por la fuerza de la explosión, que dejó un enorme cráter.



Por el momento no ha habido reivindicación, pero fuentes oficiales dijeron que el atentado probablemente estaba vinculado a la polémica por la publicación de las caricaturas de Mahoma en periódicos daneses, en 2005 y el pasado febrero.



El jefe del Ministerio del Interior paquistaní, Rehman Malik, afirmó que este “ruin” atentado “podría ser una reacción a los dibujos blasfemos publicados en Dinamarca” y prometió que los culpables serán capturados.



En Dinamarca, el primer ministro Anders Fogh Rasmussen, condenó este “crimen horrible y cobarde”, y dijo a los periodistas que este ataque no se justificaba.



Entre los muertos hay un danés, de origen paquistaní, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Copenhague, que elevó el balance de muertos a 10, y precisó que su ciudadano muerto no es ninguno de los cuatro empleados daneses de la embajada.



Condena mundial

El presidente estadounidense, George W. Bush, condenó el atentado, y ofreció sus condolencias a las víctimas, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino.



“Condenamos el atentado terrorista, no tiene ninguna justificación”, subrayó Perino. “El presidente ha sido informado y ofreció sus condolencias a las víctimas de la violencia y sus familiares”, añadió. Pakistán ha sido un aliado clave de Estados Unidos en su “guerra contra el terrorismo” desde 2001.



El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también expresó “su total repudio a tales actos de terrorismo”. Dinamarca había reducido los efectivos de la embajada y desplazado a la mayor parte del personal extranjero en los últimos meses por la amenaza de represalias a las caricaturas de Mahoma.



Un periodista de la AFP describió escenas de pánico después de la explosión, y vio cuando los equipos de socorro médico se llevaban a varias víctimas cubiertas de sangre. La ensordecedora deflagración quebró los vidrios de las ventanas a cientos de metros de distancia.



El Ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Per Stig Moeller, afirmó que esta explosión podía ser relacionada con recientes llamados del líder de Al Qaida, Osama bin Laden, y su lugarteniente Ayman al Zawahiri, para que se atacasen blancos daneses.



“Nosotros podemos hacer muchas suposiciones. Al Qaida de Bin Laden ha pedido atacar a Dinamarca (o) podrían ser los talibanes, que quieren perjudicarnos porque estamos presentes en Afganistán”, declaró.



Dinamarca tiene unos 550 efectivos en el marco de una fuerza dirigida por la OTAN en Afganistán que combate a la guerrilla de los talibanes.



El Presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, y el primer ministro Yusuf Raza Gilani, condenaron también los hechos, según fuentes oficiales.