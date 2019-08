El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Operan con éxito a Edward Kennedy

DURHAM, CAROLINA DEL NORTE / AP

El senador Edward M. Kennedy salió de la sala de operaciones de la Universidad de Duke, y su médico afirmó que el procedimiento al que fue sometido para tratar un tumor cerebral canceroso “fue exitoso y cumplió con nuestros objetivos’’. Una portavoz de la familia dijo que Kennedy habló con su esposa, Vicki, inmediatamente después de la operación. “Me siento como un millón de dólares. Creo que voy a repetirlo mañana’’, agregó. El senador, de 76 años, ahora debe ser tratado con quimioterapia y radiación a fin de tratarle un glioma maligno, un tipo de tumor cerebral muy letal.



Insulza: No hay que esperar mucho de reunión Ecuador-Colombia

MEDELLÍN, COLOMBIA / AP

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que la reunión de consulta que los cancilleres americanos sostendrán en Medellín hoy martes no debe abrir expectativas de grandes anuncios en la crisis diplomática entre Ecuador y Colombia. “Yo no esperaría grandes resultados’’, declaró Insulza ayer lunes. “Espero, como resultado, que podamos seguir adelante con el trabajo que estamos haciendo’’. Insulza tiene la misión de actuar como facilitador en un proceso de distensión entre los dos países, luego que Ecuador rompiera relaciones diplomáticas con Colombia a raíz de un ataque militar colombiano a un puesto de las FARC en territorio ecuatoriano.



Perú no tiene política “de ofensa ni agresión”, dice ministro

LIMA / AP

Perú tiene una política de defensa y no de “ofensa ni agresión’’, y a sus Fuerzas Armadas no les “quita el sueño’’ que países vecinos como Chile compren armamento, dijeron ayer lunes un ministro y un jefe militar. Un informe de la revista británica The Economist sobre las recientes compras de armas de Chile, que fue publicado por el diario limeño La República, motivaron comentarios del ministro de Defensa Antero Flores-Aráoz, y del comandante general del Ejército Edwin Donayre. En Perú “se compra y se repara (armas) en lo que es absolutamente necesario. Nuestra política es defensa, no es ofensa ni agresión. Es mantener nuestras Fuerzas Armadas lo suficientemente operativas y eficaces para enfrentar cualquier tipo de peligro, tanto interno como externo’’, dijo Flores-Aráoz en entrevista con la emisora Radioprogramas.



Sin avances, la relación Colombia-Venezuela

MEDELLÍN, COLOMBIA / AP

Los cancilleres de Colombia y Venezuela desayunaron y discutieron temas bilaterales, y al finalizar su encuentro de una hora ayer lunes, ambos manifestaron que sus visiones sobre las acciones inmediatas en las relaciones de sus países son opuestas. Dijeron que seguirán sus contactos en las cancillerías y que no está previsto de momento una cita entre el mandatario colombiano Álvaro Uribe y su colega venezolano Hugo Chávez. El encuentro, en el marco de la 38 asamblea ordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en esta ciudad del noroeste colombiano, fue la segunda en los últimos meses de los dos funcionarios en un intento de normalizar las relaciones.



Uruguay lucha contra el narcotráfico

MONTEVIDEO / AP

El gobierno advirtió ayer lunes que su lucha contra el narcotráfico seguirá adelante “caiga quien caiga’’, luego que un reconocido empresario vinculado al fútbol profesional uruguayo cumplía su primer día de cárcel bajo cargos de financiar a narcotraficantes. El prosecretario de la presidencia, Jorge Vázquez, hermano del presidente Tabaré Vázquez, señaló que “como se sabe, han caído personas con muchas vinculaciones, con mucho poder económico, conocidas del medio y, sin embargo, no le ha temblado la mano a nadie para hacer las operaciones (antinarcotráfico)’’. En sus declaraciones en la página digital de la Presidencia, Vázquez dijo que “se seguirá actuando, caiga quien caiga’’, que, sin nombrarlo, aludía a Edward Yern, gerente de la empresa Tenfiel S. A., propiedad del mayor empresario futbolístico Francisco Casal.



Olmert y Abbas discrepan por construcción en Jerusalén oriental

JERUSALÉN / AP

El acosado primer ministro de Israel Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmud Abbas discreparon ayer lunes en torno al proyecto del gobierno de Jerusalén de construir más edificios en Jerusalén oriental, profundizando la discordia que rodea a Olmert en momentos en que la oposición le exige que renuncie ante un creciente escándalo por corrupción. Olmert enfrenta la prueba más dura en su carrera política, luego de que un testigo lo acusó de recibir cientos de miles de dólares en efectivo de donantes judeo-estadounidenses para mantener un estilo de vida abundante. Las revelaciones han causado críticas públicas sin precedentes e insistentes llamados a su renuncia por parte de previos aliados políticos.



Paraguay: campesinos reanudan invasiones

ASUNCIÓN / AP

Casi un millar de campesinos sin tierra reanudaron el domingo las invasiones, ingresando ilegalmente a tres establecimientos ganaderos y plantaciones de soja en el departamento de Concepción, como una forma de presión para que el futuro gobierno del ex obispo católico Fernando Lugo les entregue los terrenos sin costo. Lugo, actualmente de visita en Corea del Sur, asumirá la presidencia el 15 de agosto. Los labriegos pertenecen a la Organización Nacional Campesina (ONAC), la tercera en su tipo. La principal es la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC) de izquierda; y la segunda es la Federación Nacional Campesina (FNC), cuyos miembros no han ingresado ilegalmente a ninguna propiedad privada.