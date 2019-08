Clinton reconocerá victoria de Obama, pero no da su brazo a torcer

Hillary Rodham Clinton reconocerá el martes por la noche que Barack Obama tiene delegados suficientes para asegurarse la candidatura demócrata, pero no finalizará formalmente su campaña, dijeron sus allegados.



La ex primera dama no llegará hasta el punto de poner fin formalmente a su campaña en un discurso en Nueva York. Pero para todos los fines prácticos, la campaña ha terminado, dijeron las dos fuentes oficiales, que hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizadas a divulgar los planes de Clinton.



La mayor parte del personal de campaña de Clinton será despedido, con pago de sueldos hasta el 15 de junio, dijeron las fuentes.



Su objetivo es presionar a Obama



Los asesores señalaron que Clinton adoptó la decisión estratégica de no poner fin de manera formal a su campaña.



De esa manera, indicaron, podrá presionar a Obama en varios temas, incluida su posible nominación como compañera de fórmula para las elecciones generales de noviembre.



Clinton también quiere además que Obama incluya algunos temas en su campaña, como el de salud pública.



Seguro universal



Durante el primer mandato de su esposo, Bill Clinton, Hillary Clinton hizo una campaña en favor de un seguro universal de salud pública. Su proyecto fracasó, pero ella ha insistido en su necesidad. Justamente uno de los puntos de disputa entre Clinton y Obama durante la actual campaña era que ambos diferían en el tipo de reforma a la salud pública.



Obama necesita apenas 40 delegados para asegurar la nominación. Se espera que cruce el umbral el martes, con apoyo de los superdelegados, miembros del partido y funcionarios electos, así como con los delegados que obtenga en las primarias del martes en Dakota del Sur y en Montana.



Una vez Obama alcance el número mágico de 2 mil 118 delegados, Clinton admitirá que el senador por Illinois es el nominado, señalaron las fuentes.