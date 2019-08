Cancilller venezolano refuta a EEUU, esquiva tema FARC

El canciller venezolano Nicolás Maduro calificó el martes de ''funcionarillo'' con ''prontuario criminal'' al subsecretario de Estado norteamericano John Negroponte, quien la víspera expresó que para Washington ''no hay duda'' de que la guerrilla colombiana ''ha buscado'' refugio en Venezuela.



Maduro, sin embargo, declinó responder directamente a la prensa si Venezuela ha dado o da albergue a insurgentes de cualquier procedencia, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



''Cuántos años tiene la violencia guerrillera en Colombia? Por lo menos 60. Es un fenómeno colombiano, ¿sí o no? Entonces busquen una respuesta en Colombia'', contestó.



''No le echen la culpa a los países amigos o vecinos de Colombia. La culpa no la tienen Ecuador, Brasil o Venezuela. La responsabilidad de resolver el asunto de la violencia en Colombia, la tienen los colombianos. Busquen su salida'', agregó.



Ratificó de inmediato que Venezuela y el gobierno del presidente Hugo Chávez están dispuestos ''a cooperar con la paz, pero ya basta de la intriga, ya basta de la campaña, ya basta de decir que la culpa de la violencia en Colombia es un problema histórico. Busquen una solución. Ojalá la encontremos de manera común''.



El ministro venezolano habló con los periodistas a la salida del hotel donde se hospeda y del que minutos antes había salido Negroponte con rumbo a una gira por Centroamérica.



Ambos funcionarios habían llegado entre domingo y lunes a esta ciudad, del noroeste colombiano, para participar del 1 al 3 de junio en la 38va asamblea ordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA).



En una conferencia de prensa el lunes, al ser consultado si creía que Venezuela estaba albergando a miembros de las FARC _señalamiento reiteradamente negado por el gobierno de Caracas_, Negroponte contestó evadiendo una respuesta directa.



''No creo que haya alguna duda de que las FARC han buscado refugio en territorio venezolano, cerca de territorio de Colombia'', dijo.



Negroponte, quien ha sido director de los servicios de inteligencia nacional, una superagencia que incluye a la CIA, así como embajador en Irak, no especificó las razones o los hechos concretos que lo llevaban a tener esa creencia.



Enterado de los comentarios del funcionario estadounidense, Maduro aseguró que ''detrás de la operación política, del show que se esta montando... detrás de todas las intrigas y las especies que tratan de acusar a factores externos a Colombia, como guardianes de las FARC, está el gobierno de los Estados Unidos, está este funcionarillo llamado Negroponte, que no tiene curriculum''.



''Lo que tiene es un prontuario criminal'', dijo. ''No tiene moral este funcionarillo, ni tiene moral el gobierno de los Estados Unidos para hablar de ningún tema en nuestro continente''.



El canciller reiteró sus llamados de ''alerta'' a la ''conciencia del pueblo colombiano'' para que se diera cuenta de que ''detrás de toda esta especie, de toda esta campaña hay un solo objetivo: dividirnos''.