Decenas de niños muertos por misteriosa epidemia en Corea del Norte

03 Junio 2008 |

10:32 a.m. |

AFP



Decenas de niños murieron debido a una misteriosa epidemia que azota las ciudades fronterizas de Corea del Norte con China, denunció el martes una organización humanitaria con sede en Seúl.



La contagiosa enfermedad -que por el momento no fue especificada- causó entre cinco o seis muertes infantiles diarias desde el 27 de abril en la ciudad de Hoeryong, señaló el Grupo de los Buenos Amigos.



Las autoridades sanitarias norcoreanas fueron incapaces hasta el momento de parar el desarrollo de la enfermedad, así como diagnosticarla exactamente e identificar su tratamiento, añadió la organización surcoreana.



Los médicos norcoreanos sospechan que las muertes pueden deberse a la gripe aviaria o a la fiebre aftosa. "La gripe aviaria se está extendiendo", dijo un médico citado por la organización.



El Grupo de los Buenos Amigos -que trabaja en el territorio de la comunista Corea del Norte- también recogió las declaraciones de otro médico según el cual se trata de la fiebre aftosa que pudo extenderse desde China, donde ya se cobró las vidas de decenas de niños.



El brote epidémico es especialmente grave entre los infantes de las guarderías estatales. Por el momento no hay ningún caso de adultos afectados, añadió la misma fuente médica.



La organización surcoreana subrayó que la epidemia se extendió a otras ciudades de la frontera con China y que los pacientes mostraban síntomas gripales como fiebre, catarro, dolor de garganta y pérdida del apetito.



Corea del Norte, uno de los países más aislados y pobres del mundo, puso en marcha una campaña para prevenir la gripe aviaria después de que esta enfermedad se extendiera ampliamente por la vecina del Sur en el presente año.



El régimen de Pyongyang no declaró ningún caso de gripe aviaria desde que sacrificó 210 mil aves en un brote en 2005 y siempre ha participado activamente con los programas de ayuda suministrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Corea del Sur, por su parte, sigue intentando contener el brote de gripe aviaria que empezó el 1 de abril.