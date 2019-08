Gobierno argentino rehusa dialogar con agricultores en huelga

El gobierno reiteró el martes que no dialogará con los productores rurales en conflicto desde hace 84 días, mientras mantengan el paro patronal que decidieron continuar en la víspera.



Los invitó también a organizar un partido político y presentarse a elecciones, si pretenden modificar la política económica de la presidenta Cristina Fernández.



Interrogado por la prensa sobre la decisión de los agricultores, el ministro del Interior Florencio Randazzo dijo que ''el gobierno no va a dialogar si no se levanta el paro. Lo que deberían hacer los dirigentes agropecuarios, si quieren cambiar el rumbo económico, es ir a elecciones como en cualquier país democrático'', añadió.



Los productores exigen la derogación del nuevo sistema de retenciones (gravámenes) móviles a las exportaciones de soja y girasol, demanda inicial que han ido ampliando a un cuestionamiento general de la política económica gubernamental.



La respuesta oficial fue ratificar el sistema de retenciones, aunque ofreció modificar aspectos de su aplicación, que los ''ruralistas'' rechazaron por insuficientes.



Desde el sector agrario, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, declaró el martes que ''el conflicto va para largo. Necesitamos un gesto (del gobierno) de que si terminamos el paro, va a haber diálogo''.



Entretanto, la Iglesia Católica, alarmada por la contundencia del conflicto planteado entre los productores y el gobierno, y por la intransigencia de ambos, convocó para el jueves a una reunión extraordinaria de todos los obispos argentinos.



''Los obispos están muy preocupados por el clima de confrontación y por la amenaza a la paz social'', declaró el sacerdote Jorge Oesterheld, director de prensa del Episcopado.



No se confirmó si los obispos católicos podrían desempeñar un papel de ''buenos oficios'' para acercar posiciones. Pero una declaración pública que aprobaron el 19 de mayo recordó que ''en democracia los problemas se solucionan en el ámbito de las instituciones, privilegiando el diálogo por toda muestra de violencia verbal o física''.