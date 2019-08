Chile: miles de camioneros paralizan por alzas de combustibles

Miles de camioneros se apostaron el martes en los costados de las carreteras de todo el país en el primero de dos días de paro en protesta por las continuas alzas en los combustibles y por el rechazo del gobierno a eliminar el oneroso impuesto que grava el diesel y las bencinas.



Un anunció de la presidenta Michelle Bachelet en la víspera, de que se inyectarán 1.000 millones de dólares al fondo que estabiliza los precios de los combustibles, no logró frenar el paro, porque la medida fue considerada insuficiente por el gremio, ya que se traducirá en una rebaja de 10 centavos de dólar por litro de diesel o de las bencinas, que esta semana tienen un valor de 1,27 dólares.



El vocero del gobierno, ministro Francisco Vidal, dijo que ''nos parece un paro injusto... el gobierno ayer ha hecho un anuncio, el más significativo, para paliar, compensar, neutralizar el alza más grande en la historia del precio del petróleo''.



La paralización ha obstruido el tránsito en algunos tramos de las carreteras y en otros lo ha tornado bastante lento.



Juan Araya, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, dijo que ''60.000 camiones deberían paralizar'', lo que inmovilizaría el 93% de la carga de todo el país.



De momento no hay un balance oficial ni gremial sobre cuántos camioneros acataron la paralización. Tampoco se han registrado incidentes.



En algunos tramos los camiones paralizados forman una fila de cuatro kilómetros de largo, dijo el mayor Fernando López, de la 15 comisaría de Buin.



Araya dijo que la orden es que ''no se corte la carretera''.



Sin embargo, en algunas ciudades los camioneros no obedecieron las instrucciones y ocuparon tramos de algunas rutas, como en Puerto Montt, 1.000 kilómetros al sur de Santiago, donde los vehículos de carga se estacionaron en los accesos y salidas de la ciudad. La situación se agravó porque el transporte público se sumó a la protesta.



La paralización se inició en las primeras horas de la madrugada del martes y se prolongará por 48 horas, aunque centenares de camioneros adelantaron la protesta y el lunes se apostaron en las bermas, como en Casablanca, en las cercanías del principal puerto chileno, Valparaíso.



El gremio de los camioneros había pedido 500 millones de dólares al fondo que estabiliza los precios de los combustibles --el gobierno aportará el doble-- y la eliminación del impuesto que grava el diesel y las bencinas, que no fue considerado.



Araya dijo que el impuesto específico representa 52 pesos por litro, unos 11 centavos de dólar por litro.



Añadió que valoran el aporte al fondo de estabilización, pero que buscan medidas permanentes. ''Queremos un valor del petróleo que se estabilice en el tiempo y no que suba todas las semanas''.



Especialistas estiman que los 1.000 millones de dólares durarían poco más de dos años, ya que aporta diariamente 1,37 millón diario.



Chile importa el 93% del petróleo que necesita, y las continuas alzas del combustible se reflejan en un alza semanal. En ocasiones hay rebajas, pero que no duran más allá de un par de semanas, porque son superadas por los nuevos incrementos en los precios.



El aporte al fondo se concretará una vez que el congreso apruebe el proyecto de ley que será enviado esta semana al legislativo, dijo el ministro de Hacienda, Andrés Velasco.



De la anterior entrega de 200 millones de dólares al fondo en febrero, sólo quedan 96 millones de dólares.