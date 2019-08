Gobierno pedirá que 10% de tierras produzcan granos

El gobierno guatemalteco evalúa hacer cumplir una antigua ley que manda a los dueños de grandes extensiones de tierras productivas a plantar al menos el 10% de estas con granos básicos como una medida para aliviar la crisis que genera carestía de los alimentos.



''Vamos a discutir con los sectores (productivos) para determinar si conviene a los intereses de Guatemala que se convierta en un país de alta producción de granos básicos para surtir a los países cercanos'', dijo el martes a la AP el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia Ronaldo Robles.



El decreto 40-74, que data de hace 34 años, obliga a los propietarios de tierras de más de 100 hectáreas dedicadas a la producción agrícola a plantar el 10% con maíz, arroz, frijol o trigo.



Durante décadas, los grandes productores locales prefirieron sembrar otros cultivos con más valor como la caña de azúcar, la palma africana y café, entre otros.



En declaraciones a periodistas, el presidente Alvaro Colom dijo que con los elevados precios de los granos en el mercado local ''estamos pagando las consecuencias de no cumplir con esta ley''.



La normativa impone multas de entre 65 y 2.700 dólares a quienes no acaten la disposición, sin embargo hasta ahora las autoridades no la han hecho cumplir.



Los precios de los granos se dispararon en los últimos meses, provocaron escasez y empujaron a cientos de miles de centroamericanos por debajo de la línea de la pobreza.



El gobierno buscará diálogos con los productores, dijo Robles. Sin embargo, no fijan aún una fecha concreta para negociar.



Entre otras medidas, el gobierno anunció el fin de semana una reducción de los aranceles a productos de consumo básico para intentar frenar la escalada de precios.