Obama obtiene candidatura demócrata

Barack Obama se ha asegurado la candidatura presidencial demócrata, de acuerdo con un recuento de delegados a la convención realizado por The Associated Press.



El recuento le permitió a Obama superar el límite, anticipándose a los resultados de las primarias en Montana y Dakota del Sur. El senador por Illinois es, así, el primer candidato negro que conducirá a su partido a la disputa de la Casa Blanca.



Obama superó a la ex primera dama Hillary Rodham Clinton en una contienda histórica y enfrentará al senador republicano John McCain por la presidencia.