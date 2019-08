Tormenta "Arthur" mata a 7 en Belice

Inundaciones súbitas mataron en Belice por lo menos a siete personas, entre ellas un niño arrancado de los brazos de su padre, y causaron la desaparición de otras dos, víctimas de dos tormentas tropicales que barrieron el diminuto país el fin de semana.



Los restos de la tormenta tropical Alma barrieron Belice horas antes que se formara el sábado inesperadamente la tormenta tropical Arthur en el Caribe y llegara a tierra por frontera entre México y Belice. La tormenta causó inundaciones en gran parte de América Central y el sur de México. Un hombre murió electrocutado en Nicaragua.



El Departamento de Comunicaciones y Transporte de México dijo el martes que el puerto caribeño de Dos Bocas reanudó sus actividades mientras que Cayo Arcas sigue cerrado debido al viento y la mar encrespada. México exporta unos 1,5 millones de barriles de crudo diarios, principalmente con destinos a los puertos estadounidenses del golfo.



Tormenta sorprendió a Belice



Las tormentas del fin de semana sorprendieron a la mayoría de los 300 mil beliceños. En la madrugada del lunes, la crecida barrió una casa en la zona meridional beliceña de Stann Creek Valley, matando a un hombre, a su esposa y su hija de 14 años, según los familiares. El hijo de la pareja, de 12 años, desaparecido y presumiblemente murió.



Wellington McKenzie dijo al canal 7 de la televisión que un amigo suyo murió cuando le ayudaba a rescatar a otros vecinos del barrio. ''No pudo aguantar más y se ahogó'', dijo McKenzie. ''Lo encontraron dos o tres horas después''.



Número de muertos no confirmado



Las autoridades buscan además a un muchacho arrancado por las aguas de los brazos de su padre cuando ambos intentaban ponerse a salvo en un árbol. El número de muertos no fue confirmado aún por las autoridades.



La armada de Nicaragua dijo que encontró una embarcación destrozada por la tormenta y el cadáver de uno de sus tres pescadores costarricenses desaparecidos desde el jueves, y que sigue buscando a los otros dos. Un hombre murió electrocutado en Nicaragua y una niña de 7 se ahogó en Honduras.