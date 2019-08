Asesinan a directivo de diario económico en Venezuela

El vicepresidente de un diario económico fue asesinado de varios disparos por desconocidos en el este de la capital, informó el martes el editor del medio.



El vicepresidente de Reporte Diario de la Economía, Pierre Fould Gerges, fue asesinado la noche del lunes por un desconocido que se trasladaba en una motocicleta por una concurrida avenida del este de Caracas, declaró el sacerdote José Palmar, editor del medio.



''Todo indica que se trata de un sicariato debido a que fue un motorizado que asesinó al señor Gerges de más de doce disparos, luego se dieron a la fuga'', dijo Palmar a la emisora local Unión Radio.



''Doce tiros solamente es el móvil de un sicariato, no le robaron nada, no le sustrajeron nada, no hubo ninguna situación de otra índole, de atraco de dinero y bueno el móvil que hasta ahora se maneja es el sicariato'', acotó.



Gerges, de 48 años, era hermano del editor y propietario de Reporte Diario de la Economía, Tannous Fould Gerges.



El jefe policial, Alexander Pérez, declaró que la policía judicial maneja la hipótesis de que el asesino pudo confundir a Pierre Fould con su hermano.



''(La víctima) se desplazaba en un vehículo de propiedad del hermano; el vidrio estaba hacia arriba y es posible que lo confundieran'', acotó Pérez.



Giselle Suárez, abogada de la familia Gerges, dijo el martes a la televisora Globovisión que desde hace algún tiempo había advertido a las autoridades sobre las amenazas que había recibido Tannous Gerges, pero que tales advertencias no fueron procesadas.



La abogada indicó que con lo ocurrido se evidencia la materialización de una amenaza con ensañamiento, ''y eso fue advertido desde el año pasado e incluso hasta hace dos semanas se manifestó respecto a las amenazas''.