Congreso de periódicos critica consejo de derechos humanos de ONU

Un congreso mundial de periódicos condenó el martes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diciendo que ese organismo ha tratado reiteradamente de minar la libertad de prensa para proteger sensibilidades religiosas.



La Asociación Mundial de Periódicos y el Foro Mundial de Editores, reunidos en la ciudad sueca de Gotemburgo, adoptaron una resolución en la que indicaron que el papel apropiado del consejo de derechos humanos es ''defender la libertad de expresión y no apoyar la censura de opinión a pedido de autocracias''.



La Asamblea General de las Naciones Unidas formó el Consejo de Derechos Humanos en marzo del 2007 para suceder a la Comisión de Derechos Humanos, que a menudo fue criticada por considerar demasiado las opiniones de estados miembros que no garantizaban los derechos humanos.



''Grupos internacionales de derechos humanos han expresado preocupación de que el Consejo esté emulando las prácticas que desacreditaron a la Comisión de Derechos Humanos'', dijo el foro en una declaración.



''En marzo del 2007, el consejo ... aprobó una resolución, patrocinada por Pakistán a nombre de la Organización de la Conferencia Islámica, que abrió las puertas a restricciones a la libertad de prensa por gobiernos sobre las bases de que pudiera ofender sensibilidades religiosas'', señaló el texto.



La declaración dijo que la resolución ''contradice el espíritu'' de la misión del consejo de investigar abusos contra la libertad de expresión, y llamó a la ONU a ''asegurar que las normas internacionales de libertad de expresión son apoyadas plenamente, no minadas por el Consejo de Derechos Humanos''.



La reunión de tres días de 1.800 líderes de prensa en el mundo, que abrió el lunes, adoptó además otras tres resoluciones el martes.



Expresó profunda preocupación por la creciente tendencia de organizaciones deportivas de limitar la cobertura de prensa de sus eventos, llamó a las autoridades chinas a dejar en libertad a todos los periodistas presos y respetar las libertades de prensa antes de las Olimpiadas de Beijing, y condenó las amplias violaciones de la libertad de prensa durante las recientes elecciones en Zimbabue.



Asimismo, llamó a los gobernantes africanos a abolir leyes de difamación y calumnia y promover la libertad de prensa, exhortó al presidente ruso Dimitri Medvedev a ''apoyar enérgicamente y promover la libertad de prensa en Rusia'' y condenó el continuo encarcelamiento de 14 periodistas en Eritrea.