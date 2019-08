Clinton dice estar dispuesta a considerar la vicepresidencia

La aspirante presidencial demócrata Hillary Rodham Clinton le dijo a colegas del Congreso que estaría dispuesta a postularse a la vicepresidencia con Barack Obama, y sus asesores dijeron que ella está demorando una salida formal de la contienda para presionar por un puesto en la fórmula.



Clinton, senadora por Nueva York, hizo el comentario el martes durante una teleconferencia con otros legisladores de ese estado, de acuerdo con un participante en la llamada.



Los comentarios de la senadora fueron en respuesta a una pregunta de la representante demócrata Nydia Velázquez, quien dijo que ella creía que la mejor manera para que Obama conquistara importantes bloques de votantes, incluyendo los hispanos, sería que él escogiera a Clinton como su compañera de fórmula presidencial.



''Yo estoy abierta a eso'', contestó Clinton, si eso ayuda a las perspectivas del partido en las elecciones de noviembre.



Hizo el anuncio luego de que Obama se aseguró la candidatura presidencial demócrata, de acuerdo con un recuento de delegados a la convención realizado por The Associated Press.



Clinton también le dijo a sus colegas que la suma de delegados en su favor era insuficiente para que superara a Obama, pero que quería tomarse algo de tiempo para determinar cómo dejar la contienda de la forma más útil para los demócratas.



''Me merezco tomar algo de tiempo para hacer esto bien'', indicó, incluso mientras los otros legisladores le insistían que presionara a Obama para que la elija como compañera de fórmula.



Los asesores del senador por Illinois dijeron que él y Clinton no han hablado sobre las posibilidades de que ella se lance como su vicepresidenta.



Obama efectivamente se aseguró los 2.118 delegados necesarios para ganar la nominación el martes, basado en un conteo de delegados elegidos, superdelegados que han declarado su preferencia y otros 18 superdelegados que han confirmado sus intenciones a The Associated Press. También se incluyeron los delegados que Obama tiene garantizados siempre que consiga al menos 15% de los votos en Dakota del Sur y Montana más tarde en el día.



Los rumores de las consideraciones vicepresidenciales de Clinton se produjeron en momentos en que la senadora se aprestaba a pronunciar un discurso televisado a sus partidarios en la última noche de una épica temporada de primarias.



Previamente en un programa televisivo de NBC, el presidente de la campaña de Clinton, Terry McAuliffe, dijo que cuando Obama obtenga la mayoría de delegados, ''creo que Hillary Clinton lo felicitará y lo declarará candidato''.



La ex primera dama no pondrá fin formalmente a su campaña en el discurso en Nueva York, y seguirá presionando por asuntos que le interesan, como un programa de salud pública. Pero para todos los fines prácticos, la campaña ha terminado, dijeron las dos fuentes oficiales, que hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizadas a divulgar los planes de Clinton.



La mayor parte del personal de campaña de Clinton será despedido, con pago de sueldos hasta el 15 de junio, dijeron las fuentes.