México rechaza Iniciativa Mérida

La canciller Patricia Espinosa declaró ayer martes que ha comunicado al Departamento de Estado que la Iniciativa Mérida era inaceptable por México si no contiene mecanismos de cooperación con Estados Unidos “en pie de igualdad’’.



El Senado de Washington le ha insertado hasta ahora al proyecto “una serie de elementos que es difícil, si fuera aprobado de esa manera, que pudiera ser aceptable para México’’, dijo Espinosa.



Indicó que la posición mexicana le fue expresada al subsecretario de Estado estadounidense, John Negroponte, el lunes por la noche en Medellín, donde ambos coincidieron en la asamblea anual de cancilleres de la OEA.



La Iniciativa Mérida fue planteada hace ocho meses por el presidente George W. Bush y su colega mexicano Felipe Calderón. Propone unos 1,400 millones de dólares en tres años para ayudar a México y Centroamérica a combatir el narcotráfico y crimen organizado.



Falta de cooperación

Espinosa mencionó en especial la incomodidad del gobierno mexicano ante una falta de “genuina cooperación sobre la corresponsabilidad’’ en esa tarea y “asumir plenamente que México, actuando solo, no podrá resolver el problema’’.



“Hay todo un contexto de unilateralidad en una serie de mecanismos de seguimiento que el gobierno de Estados Unidos ha planteado y que lo hacen (para México) verdaderamente difícil de aceptar’’, declaró.



Bush ha pedido una partida adelantada de 500 millones de dólares para México y 50 millones para Centroamérica a fin de poner en marcha la iniciativa.



El Senado le hizo unos cambios: aprobó 350 millones de dólares para México, y otros 100 millones para Centroamérica, Haití y República Dominicana. Pero algunos legisladores han expresado su preocupación por la transparencia con que México pudiera manejar ese dinero.



Espinosa dijo que la transparencia “está totalmente en la agenda’’ de Calderón, junto con la responsabilidad de gobierno y derechos humanos.



“El asunto es que siendo éste un esquema de cooperación, lo que pensamos es tener un esquema de seguimiento conjunto, que sea mutuamente acordado’’, dijo. “Tenemos que hacerlo de manera conjunta, sobre un pie de igualdad’’.



De acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia contra las Drogas de Estados Unidos, autoridades mexicanas y estadounidenses calculan que en 2006, fueron producidas en México 12.7 toneladas de heroína para ser embarcadas hacia el norte, un incremento del 58% respecto del año anterior.



El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos dijo a su vez que entre los años fiscales 2000 a 2006, el gobierno estadounidense destinó más de 250 millones de dólares en ayuda para combatir el narcotráfico en México.



En México, el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño dijo que ese país seguía “con particular atención’’ el debate estadounidense y evaluará si el resultado final respondía a los intereses mexicanos.