El mundo al día

Barcelona levanta restricción a uso de agua, tras lluvias

MADRID / AP

El gobierno regional de Cataluña levantó ayer martes las restricciones al uso de agua en Barcelona, luego que la región registrara lluvias fuertes durante varias semanas. El retiro de la orden significa que los residentes de la segunda ciudad más grande de España podrán regar nuevamente los céspedes, lavar automóviles, llenar las piscinas y prender las fuentes de la ciudad. Las autoridades explicaron que las presas que sirven al área metropolitana de Barcelona están a un 54% de su capacidad, en comparación con el 29% de hace un mes. En mayo hubo lluvias fuertes en la mayor parte de España, particularmente en Cataluña. Hace apenas tres semanas, el gobierno de Barcelona tomó el paso inaudito de importar agua potable en barcos para aliviar las condiciones traídas por la sequía.



Kennedy camina por corredores de hospital, tras operación

RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE / AP

El senador Edward M. Kennedy disfrutó “una noche de sueño tranquilo’’ y estaba recorriendo los corredores del hospital ayer martes, un día después de ser sometido a una intervención quirúrgica destinada a reducir un tumor maligno en el cerebro. Kennedy se “está recuperando bien de la operación de ayer’’, dijo su oficina en un comunicado entregado a The Associated Press. “No está sufriendo de complicaciones y estuvo caminando por los corredores, pasando el tiempo con su familia y manteniéndose activamente al día con las noticias de la jornada’’.



Argentina: militares a juicio por asesinato de monjas francesas

BUENOS AIRES / AP

El juez federal Sergio Torres elevó ayer martes a juicio oral el proceso contra una decena de ex marinos acusados en el secuestro, torturas y asesinato de dos monjas francesas durante la dictadura militar instaurada en 1976. La causa, por lo acontecido con las religiosas Alice Domon y Leonie Duquet, en 1977, también se vincula con el secuestro y asesinato de Azucena Villaflor, capturada junto con las monjas y considerada la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Las tres mujeres fueron secuestradas junto a otras personas a fines de 1977 por un “grupo de tareas’’ de la Marina en la parroquia católica de la Santa Cruz en esta capital, donde estaban reunidos para redactar un remitido en el que pedían información sobre secuestrados por las Fuerzas Armadas.



España pide a Colombia informe sobre computadores de FARC

BOGOTÁ / AP

España pidió a la Fiscalía colombiana información sobre los archivos supuestamente contenidos en computadoras supuestamente confiscadas en un campamento guerrillero destruido en marzo y que supuestamente relacionan a algunos españoles con las FARC. El fiscal general Mario Iguarán aseguró que en los supuestos computadores del jefe guerrillero Raúl Reyes, se encontraron correos que “relacionan a personas de 15 países, entre los cuales se encuentra España, con las FARC’’. Iguarán precisó que España oficializó la solicitud a través del convenio de cooperación judicial existente entre las dos naciones.



Mueren 11 militares en accidente de tránsito en Venezuela

CARACAS / AP

Once militares perecieron y otros 21 resultaron heridos al volcarse el camión en el que se trasladaban por una carretera del estado oriental de Sucre, declaró ayer martes un funcionario. El jefe de operaciones de Protección Civil del estado Sucre, Simón Marcano, dijo a la AP que un camión del Ejército se volcó la noche del lunes cuando se trasladaban desde la Escuela de Operaciones Especiales de la localidad de Cocoyal hacia la ciudad de Cumaná, capital del estado, para una práctica militar. En el accidente murieron once militares y otros 21 sufrieron diversas lesiones y politraumatismos, señaló Marcano. El funcionario indicó que las causas del accidente aun no han sido determinadas, pero acotó que “la primera impresión la atribuyen a la parte mecánica’’.



Demócratas quieren prohibir propaganda del Pentágono

WASHINGTON / AP

Los legisladores demócratas desean prohibir la presunta propaganda del Pentágono en la guerra de Irak, aunque seguramente les será mucho más fácil decirlo que hacerlo. Por ejemplo, una prohibición legal vigente no impidió al Pentágono desarrollar un programa para influir en los mandos retirados que con frecuencia son entrevistados en televisión. Tampoco impidió una presunta cultura en el gobierno del presidente George W. Bush, que según su ex secretario de prensa Scott McClellan, favorecía la propaganda a la hora de presentar al público la necesidad de invadir Irak. Además, ¿que es propaganda? En casi todas las ruedas de prensa aparece un civil o un militar que trata de influir en la interpretación de los hechos.



Dinamarca cree posible vínculo de Al-Qaida con ataque en Pakistán

ISLAMABAD, PAKISTAN /AP

Al-Qaida o algún grupo afiliado es “probablemente’’ el responsable del estallido de un coche bomba fuera de la embajada danesa en Islamabad que mató a seis personas, incluso un ciudadano danés, informaron los servicios de inteligencia de Dinamarca. Ayer martes, investigadores paquistaníes revisaban los escombros en el sitio de la explosión, que ocurrió semanas después que al-Qaida amenazó a Dinamarca porque varios de sus diarios volvieron a publicar unas controvertidas caricaturas del profeta Mahoma. Se esperaba que investigadores daneses se unan a la investigación paquistaní. El Servicio de Seguridad e Inteligencia de Dinamarca, conocido como PET, informó en una declaración el lunes por la noche que la embajada era un blanco probable.