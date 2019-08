Obama trata de unir a demócratas

Barack Obama inició el miércoles su campaña como virtual candidato presidencial demócrata tratando de poner fin a su disputa con su encarnizada rival Hillary Rodham Clinton, y librar batalla contra su rival republicano John McCain. Pero hasta ahora, Clinton se ha negado a aceptar la victoria de Obama.



Obama hizo historia el martes al convertirse en el primer político de ascendencia africana en obtener la nominación presidencial de uno de los dos principales partidos de Estados Unidos. Ya antes, la dirigente izquierdista Angela Davis, también de ascendencia africana, fue candidata presidencial por el pequeño Partido Comunista.



Obama basó su campaña en la necesidad de grandes cambios en la política norteamericana a fin de poner fin a una grave crisis económica y a la guerra en Irak, que se prolonga desde 2003.



La batalla contra McCain, un senador veterano, podría ser también una lucha entre generaciones, y entre quienes apoyan y se oponen a la guerra en Irak.



Obama, de 46 años, se opuso a la guerra antes inclusive de la invasión a la nación árabe, cuando era senador estatal en Illinois. McCain, de 71 años, ex prisionero de guerra en Vietnam, ha sido un decidido partidario de la invasión y de la permanencia de tropas en Irak.



Al asegurar los delegados requeridos para obtener la nominación, Obama completó una de las campañas políticas más asombrosas en Estados Unidos. Clinton era la favorita para ganar, debido a que la respaldaba la maquinaria política del partido. Obama, un político desconocido hasta el año pasado, montó una formidable organización para derrotar a la ex primera dama.



Clinton aún no ha aceptado la victoria de Obama. Sus asesores dijeron el miércoles en programas periodísticos de la televisión que ella se tomará algunos días para decidir qué va a hacer.



Se presume que la intención es obligar a Obama a que lleve a la senadora por Nueva York como compañera de fórmula.



Terry McAuliffe, jefe de la campaña de Clinton, dijo el miércoles, ''Creo que gran cantidad de simpatizantes querrían verla'' acompañando a Obama. Pero el vocero de Obama, Robert Gibbs, advirtió que ''no hay acuerdo alguno que se esté gestando''.



Algunos observadores políticos han señalado que Obama podría elegir a un ex militar, el general Wesley Clark, comandante Supremo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte entre 1997 y el 2000, para que lo acompañe como candidato a vicepresidente.



Clark podría robustecer las credenciales de Obama, quien fue acusado por Clinton de carecer de toda experiencia en política internacional, y por McCain de ser un pacifista que ignora los peligros de naciones como Irán o Corea del Norte.