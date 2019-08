Obama inicia campaña a la Casa Blanca tras proclamarse candidato demócrata

El senador Barack Obama se sumergió de lleno en la lucha contra el republicano John McCain por la Presidencia de Estados Unidos, tras proclamarse candidato demócrata, aunque su rival Hillary Clinton sigue sin admitir la derrota.



Obama alcanzó el martes -cuando se realizaron las últimas primarias demócratas- los 2.118 delegados que necesitaba para convertirse en el primer candidato negro de uno de los dos principales partidos estadounidenses, para las presidenciales del 4 de noviembre.



Este miércoles, Obama y Clinton se vieron las caras en el poderoso lobby pro-israelí en Washington, ante el cual dieron sendos discursos, sin que la ex primera dama -que la noche del martes rehusó darse por vencida en la nominación- se pronunciara sobre la probable candidatura del senador.



"No hay mayor amenaza para Israel o para la paz y la estabilidad de la región que Irán", indicó Obama, quien no tiene gran adhesión entre la población judía, al tiempo que Clinton lo defendió: "Déjenme ser muy clara, sé que el senador Obama será un buen amigo de Israel".



Ahora, con la probable nominación de Obama, de 46 años, luego de cinco arduos meses de primarias demócratas, los estadounidenses deberán elegir entre un joven y carismático senador negro y el senador por Arizona McCain, un héroe de la guerra de Vietnam de 71 años.



A cinco meses de las presidenciales, según un promedio de encuestas realizado por el sitio independiente RealClearPolitics, Obama marcha ligeramente por delante de McCain en intención de voto, con 46,6% contra 45,2%.



El mandatario George W. Bush felicitó este miércoles a Obama por haberse convertido en el primer candidato negro de un partido grande para la Presidencia, lo que, a su juicio, demuestra que Estados Unidos "ha recorrido un largo camino", según señaló la Casa Blanca.



Asimismo, la secretaria de Estado Condoleezza Rice dijo que este hecho demuestra que Estados Unidos es "un país extraordinario".



"El proceso para designar al vicepresidente (que acompañará como fórmula al candidato presidencial en noviembre) comenzará en serio ahora, cuando ya tenemos al presunto nominado" demócrata, indicó el miércoles a la televisora NBC el director de comunicaciones de Obama, Robert Gibbs.



Clinton señaló en los últimos días que podía considerar postularse como vicepresidenta junto a Obama.



"Obviamente, (esa opción) está sobre la mesa", dijo por su parte a CNN el jefe de campaña de Clinton.



La prensa estadounidense saludó el miércoles la victoria histórica de Obama, pero señaló la necesidad de que el senador cautive a los seguidores de Clinton y supere el tema racial tras una larga campaña que según analistas causó profundas divisones en el partido.



"La batalla por la nominación reveló un cisma en el seno del Partido Demócrata, por el tema racial y la resistencia potencial a votar por un candidato negro en ciertas partes del país", indicó el Washington Post.



Por su parte, el New York Times destacó que Obama parte "con ventajas evidentes", como el "clima de amargura que existe contra los republicanos", pero debe "resolver el tema de Clinton" y "hacerse conocer mejor en el conjunto del electorado y no solo entre los demócratas".



La presidenta de la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría del Senado Harry Reid y el jefe del Comité Nacional Demócrata, Howard Dean, divulgarían un comunicado el miércoles para instar al partido a cerrar filas contra McCain, según reportaron CNN y la página web del Huffington Post.



El senador negro debería recibir la investidura de su partido en la convención que se celebrará en Denver (Colorado), a fines de agosto, donde los superdelegados -aquellos con libertad de voto- podrían todavía cambiar su parecer.



Uno de los principales retos de Obama será seducir a los votantes hispanos, que fueron ampliamente favorables a Clinton durante las primarias.



McCain, que desde marzo obtuvo los delegados suficientes para ser el candidato republicano, lanzó el martes todos sus ataques contra Obama, arremetiendo contra el "falso cambio" que promete el senador y su rechazo a aprobar nuevos acuerdos comerciales como el de libre comercio con Colombia.