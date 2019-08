18 muertos por ataque con explosivos y hallan fosa común en Irak

Un camión cargado de explosivos estalló accidentalmente el miércoles cerca de la casa de un general de la policía iraquí y dejó 18 muertos y 75 heridos.



El general resultó ileso, pero murió un sobrino suyo y sus padres ancianos estuvieron entre los heridos.



Los militares estadounidenses dijeron que extremistas chiíes estaban maniobrando un camión grande cargado de cohetes y morteros, apuntando las armas a un puesto de combate norteamericano a 700 metros (yardas) de distancia, cuando estalló accidentalmente.



''Estaban tratando de atacarnos en esa base, cuando estalló. Ellos no desperdiciarían cohetes así nomás'', dijo el teniente coronel Steve Stover, un vocero militar.



La explosión, que derribo varios edificios de dos pisos, dejó automóviles sepultados bajo los escombros y fue la más mortífera en Bagdad en más de dos meses.



Por otra parte, tres soldados estadounidenses fueron muertos a tiros en el norte de Irak, y los cadáveres en descomposición de por lo menos 23 iraquíes fueron descubiertos en una tumba colectiva y en el desagüe de una cloaca en sitios separados cerca de Bagdad.



El ataque suicida fue el más mortífero en la capital desde principios de marzo. Hace un año, los explosivos que se hacían estallar en automóviles y camiones eran rutinarios en Bagdad, a veces con resultados devastadores, pero desde el refuerzo de soldados estadounidenses se habían hecho más frecuentes.



Tres soldados estadounidenses fueron muertos a tiros el miércoles en el norte de Irak y se descubrieron los cadáveres en descomposición de por lo menos 23 iraquíes en una tumba colectiva y en un desagüe cloacal en lugares separados cerca de la capital.



Los soldados norteamericanos murieron al recibir impactos de bala en el pueblo norteño de Hawija, según una breve información militar.



Se suponía que el área, que en el pasado fue bastión de militantes suníes y aliados de Saddam Hussein, había sido pacificada en los últimos meses. El año pasado fue escenario de una de las mayores ceremonias de los jeques tribales aliados con las fuerzas estadounidenses para combatir a al-Qaida.



Al sur de Bagdad, aldeanos y soldados iraquíes desenterraron por lo menos 13 cadáveres de una tumba colectiva en un terreno en las afueras de Latifiya, un pueblo de mayoría suní con algunos residentes chiíes. Los cuerpos fueron descubiertos el martes pero el miércoles seguían desenterrándolos.



Imágenes de Associated Press Television News mostraron a soldados y civiles iraquíes excavando el suelo polvoriento con palas. Por lo menos tres cadáveres descompuestos podían verse alineados. Uno tenía la cabeza envuelta en un turbante o una venda.



Los militares norteamericanos no pudieron confirmar el hallazgo pero dijeron que sus soldados, en respuesta a una información de un residente, hallaron el martes al menos 10 cadáveres descompuestos en otro sitio, en el desagüe cloacal de un edificio en el este de Bagdad.



Esas víctimas parecían haber muerto hace más de dos años, dijo el teniente coronel Steve Stover, de la infantería del ejército. Agregó que la policía iraquí se hizo cargo de la investigación.