Exige que se aplique ley que prohíbe fumar en lugares públicos

El Congreso de Nicaragua aprobó este miércoles una resolución por la cual llama a las autoridades a poner en práctica la ley que prohíbe fumar en lugares públicos, informó una fuente legislativa.



La resolución, aprobada por la mayoría de los 91 diputados, exige que "se cumpla" con la Ley de Protección de los Derechos de los No Fumadores de 1996, afirmó la diputada sandinista Xochil Ocampo.



El exhorto está dirigido a la Policía, a los ministerios de Salud, el Ambiente y Finanzas, desginados por ley para supervisar, aplicar multas y crear con las mismas un fondo especial en beneficio del hospital psiquiátrico, programas de atención a la infancia, de prevención y el tratamiento del cáncer.



"Esperamos que con esta resolución las autoridades vayan a inspeccionar todos los centros para que se cumpla con la ley", empezando por el Parlamento, dijo la legisladora.



"Los que no fumamos, no queremos estar contaminándonos con el humo del cigarro", manifestó por su parte el diputado sandinista José Foguero, que apoyó la resolución.



En 1996, Nicaragua puso en vigor una ley que prohíbe fumar en el transporte colectivo, museos, cines, teatros, salas de convenciones, centros educativos, de salud, de diversión, de belleza, supermercados, ascensores, áreas de atención al público, entre otros.



También prohíbe la venta de cigarrillos o tabaco en cualquiera de sus formas a menores de 18 años.