El mundo hispano celebra la victoria de Barack Obama en las elecciones primarias demócratas de Estados Unidos por considerarlo un símbolo de cambio, tanto en la actitud de un pueblo como por las políticas que promueve, y también una promesa de mejores relaciones con el continente.



Pero esos comentarios se vieron atemperados por una corriente de escepticismo de quienes dudan de que el candidato pueda _ o lo dejen _ instrumentar esos cambios.



En la capital mexicana, a la peinadora Susana Mendoza, de 35 años, se le iluminaron los ojos cuando se enteró de que Obama se había asegurado la candidatura presidencial demócrata.



''Siempre ha habido tanta discriminación en Estados Unidos que creo sería positivo que el nuevo presidente sea de color'', comentó. ''(George W.) Bush era para la jerarquía. Obama es del pueblo''.



Además consideró que un presidente negro sería más sensible a la situación de los hispanos en Estados Unidos, incluyendo su hermana, una inmigrante ilegal que trabaja para una compañía de construcción en Chicago. ''Los americanos son tratados muy bien en México, pero los mexicanos no son tratados bien en Estados Unidos'', argumentó.



En España, el Partido Partido Socialista Obrero Español (PSOE) felicitó el miércoles a Obama y expresó su confianza de que su victoria ''sea el preludio del cambio en la dirección política de un país amigo y aliado''.



Por medio de un comunicado, la dirección del PSOE, que retiró las tropas españolas de Irak en 2004 en cuanto llegó al gobierno y criticó la política internacional de Bush, subrayó ''la fuerza de cambio'' que representa Obama y los nuevos aires que puede llevar a Washington.



''El virtual candidato demócrata ha hecho bandera durante su carrera hacia la nominación de la defensa de la política social, la solidaridad, la igualdad y las relaciones internacionales basadas en el diálogo y en el multilateralismo; valores que compartimos plenamente los socialistas españoles'', dijo el PSOE.



En Caracas, para el comerciante Orlando Santana, de 54 años, Estados Unidos necesita un cambio. ''Creo que Obama puede llevar adelante nuevas políticas que rompen con los errores que Bush ha cometido, como la guerra en Irak''.



''Sería interesante ver cómo se desarrollan las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos si Obama gana en noviembre'', agregó. ''A lo mejor podrían mejorar, pero eso también dependerá del presidente (Hugo) Chávez''.



Su compatriota Maribel Vargas, una secretaria de 33 años, opinó que ''si Obama llega a la Casa Blanca es posible que las relaciones entre Washington y América Latina mejoren''.



''Sentimos que el gobierno de Bush no prestó mucha atención a América Latina y la verdad es que somos vecinos que deben cooperar''.



En La Habana, el cubano Jorge Serguera, un retirado de 70 años que dijo haber seguido minuciosamente la campaña estadounidense, desea ver la boleta presidencial Barack Obama-Hillary Clinton.



''Son dos candidatos singulares y han enfrentado tantos retos, él por el color de su piel y ella como mujer'', comentó. ''Creo que la sociedad americana está preparada para tener a los dos''.



Consideró que Obama ''es un hombre de pensamiento de morales y ideas'' y agregó que ''representa un pequeño descanso para Cuba la salida de Bush después de ocho años''.



En Colombia, Elizabeth Prado, una abogada de 32 años de Bogotá, dijo: ''el hecho de que él sea el candidato muestra que los Estados Unidos están cambiando''.



''Me gusta su discurso de unidad'', agregó, a pesar de que muchos aquí dicen que él ''no sería en los mejores intereses de Colombia porque no quiere el Tratado de Libre Comercio''.



En Perú, donde la mayoría de la población es de ascendencia indígena, Eduardo Gallo, un mercader de 50 años, dijo que le caía bien la actitud de Obama.



''No tiene una mentalidad agresiva. Porque en un país, o en un sitio, o en una familia, cuando llega agresividad las cosas no van bien'', opinó. ''Es un señor muy culto, muy preparado''.



En la ciudad brasileña de Sao Paulo, en una cena mensual que atrae a músicos, artistas, académicos y otros al restaurante Soteropolitano en el barrio bohemio Vila Madalena, los reunidos apoyaron la candidatura de Obama, aunque pocos confiaron en que altere radicalmente la política exterior estadounidense.



Obama ''es más importante desde el punto de vista simbólico que efectivo para promover cambios profundos'', opinó Leandro Moura, un traductor de 37 años que consideró mejor el plan de Clinton para el cuidado de la salud y no muy progresivas las ideas económicas del ganador de la puja demócrata.



''Pero, por supuesto, será una brisa refrescante y estoy con él'', agregó. ''La política exterior actual de Estados Unidos es de tan extrema derecha que aun un ligeramente moderado será bienvenido''.



Mario Cavallo, un pianista de 51 años, no cree que haya cambios independientemente de quién gane la presidencia en noviembre.



''Seguirán apoyando la guerra en Irak'', dijo del futuro presidente de Estados Unidos, ya sea Obama o el republicano John McCain. ''Es positivo que un hombre joven y negro pueda mantenerse y eventualmente ganar la presidencia. Pero es improbable que sea fundamental de modo alguno el lema de su campaña: el cambio''.



En Bolivia, donde los votantes eligieron en 2005 a Evo Morales como el primer presidente indígena, algunos resaltaron las dificultades que Obama podría enfrentar para superar barreras.



Carlos Taborga, de 76 años, que bebía güiski con un grupo de septuagenarios, dijo: ''En este mesa, nosotros somos muy partidarios de la Clinton. ¿Por qué? Porque yo personalmente todavía tengo rasgos de racismo. Pero en mínima cuantía, por supuesto''.



''Entonces, seguramente este pequeño rasgo de racismo que yo tengo, en los Estados Unidos es mucho mayor, es mayúsculo'', agregó. ''La Hillary o el Obama, cualquiera que vaya, sólo va a perder con McCain''. Dijo que quizás ''puede ganar la Hillary'', pero ''todavía la sociedad norteamericana no está para presidentes negros''.



Miguel Rojas, de 47 años, quien cambia divisas, no conocía el nombre de Obama aunque sabía que un hombre negro era candidato a la presidencia estadounidense.



''El negrito tiene buenas intenciones, claro, pero no le van a dejar gobernar'', sentenció. ''Ese es el problema. Como aquí no le dejan. A consecuencia de eso puede ir al fracaso''.