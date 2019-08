Educación universitaria en Latinoamérica, rezagada frente a otras regiones

Con una crisis de cobertura, bajos índices de calidad y fuga de cerebros hacia países desarrollados, la educación universitaria en América Latina se encuentra rezagada frente a otras regiones, concluyeron expertos convocados por la Unesco en Cartagena, Colombia.



"América Latina se encuentra rezagada frente a otras regiones y pese a un aumento en ambos indicadores sigue siendo comparativamente el más bajo", sostiene el estudio "Mapa de la Educación Superior en América Latina", que analizó cobertura y calidad educativa de 1.231 universidades de 25 países de la región.



Actualmente la tasa de cobertura educativa a nivel universitario bordea el 32% en Latinoamérica mientras que el mismo indicador señala un 68% para Asia y 87% en Europa, precisa el informe, que además destaca la enorme desigualdad entre los países de la región.



Entre los problemas detectados por la Unesco en el informe se señala que pese a que el tema de la cobertura registra un aumento en la región, este crecimiento se da de manera desequilibrada. "Es difícil pensar políticas regionales ante la disparidad de realidades", enfatizó el informe.



Así, Brasil, México, Argentina, Venezuela y Colombia concentran el 75% de la cobertura educativa a nivel universitario. Mientras, en el tema de la calidad educativa, la Unesco dictaminó que los gobiernos de la región no han establecido una regulación clara.



"En términos de cobertura, la educación superior en Latinoamérica parece un enfermo terminal", aseveró a la AFP la brasileña Ana Lúcia Gazzola, directora del Instituto de la Unesco para la Educación Superior para América Latina y el Caribe, a cargo del estudio.



"A diferencia de las experiencias de Europa o Asia, en Latinoamérica no hemos alcanzado una sinergia entre los gobiernos, las instituciones, el resto de la sociedad y la empresa privada que permita mejorar la calidad educativa universitaria", dijo Axel Didriksson, secretario de educación de la capital mexicana.



El foro de la Unesco se realiza doce años después de un evento similar en La Habana, Cuba, y pretende llevar propuestas concretas de la región al foro mundial sobre educación que se realizará en octubre del 2009 en París.



Pese a este panorama gris, la Unesco destacó el aumento en la cifra de matrículas a nivel regional y la mayor presencia de mujeres en las universidades públicas y privadas de América Latina. No obstante, lamentó que las tasas de deserción entre los hombres esté en crecimiento.



"Otro enorme reto como región es la implementación de políticas de estímulo para que los egresados no se conviertan en cerebros fugados hacia naciones desarrolladas", enfatizó Gazzola.



Finalmente, la agencia de Naciones Unidas llamó a los gobiernos de la región a elevar la inversión frente al tema de educación universitaria y señaló que porcentualmente los gobiernos que más invierten en el tema en la actualidad son, en su orden, Cuba, República Dominicana, Chile y Venezuela.



La Conferencia Regional de Educación Superior promovida por la Unesco, que concluye el viernes próximo, reúne en este balneario del Caribe colombiano a ministros de Educación y delegados de 25 países de América Latina.