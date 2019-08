Hijo del Che comparte la pasión de su padre por la fotografía

Camilo Guevara, hijo de Ernesto Che Guevara, inauguró en La Habana su primera exposición de fotografía, pasión que dijo compartir con el legendario guerrillero argentino-cubano y que calificó como una forma de "poesía".



"Aunque no tuve la oportunidad de que me diera consejos de fotografía, siempre hay una influencia indirecta, sobre todo por la obra tan interesante que tuvo el Che, es un aprendizaje a través del tiempo", comentó a la AFP el hijo del revolucionario.



Su padre fue fotógrafo callejero en México para subsistir, siempre en sus viajes llevaba una cámara, como cuando recorrió de muy joven parte de América Latina; y al inicio de la revolución fotografió en fábricas, cañaverales, escuelas o actos políticos.



"La fotografía es básicamente poesía. No soy poeta, ni tengo ese don, y quizás es una forma de llegar a eso, al menos lo intento", manifestó Camilo, abogado de profesión, de 46 años, durante la inauguración de la muestra.



La exposición "Geroglifo", que permanecerá abierta en el Centro Hispanoamericano de la Cultura hasta el próximo 21 de junio, comprende 15 fotografías, ninguna manipuladas técnicamente, en formato mate 8x10 y divididas en seis series con títulos como "Tarjeta amarilla", "El puente" o el "Observador".



"Es una forma de comunicarse a través de la exposición. Me interesa más la fotografía de los símbolos, de las metáforas. Trato de mirar no sólo lo que los ojos ven, sino ir más allá, de encontrar algunas respuestas, adentrarme un poco en las historias, es lo que intento", explica.



Seleccionadas de una propuesta de más de 40 imágenes, en la exposición sobresalen una persona ensimismada a través de un vidrio, la mirada de una mujer captada a través de una ranura o siluetas vistas desde un enrejado.



"La propuesta es un viaje virtual, a nuestro interior. Es una obra conceptual, que va más a la idea, al fenómeno. Plantea sentimientos, es una obra fotográfica intensa", explicó a la AFP Carlos Lamas, el curador de la muestra.



Es "una persona con una sensibilidad extraordinaria y esta es una forma de vincular al espectador con su propio mundo. En un futuro no muy lejano puede sorprendernos con cosas maravillosas. Tiene el precedente del padre, hay una influencia del Che", añadió Lamas.



Camilo, que la próxima semana asistirá a la celebración del 80 aniversario del nacimiento del mítico guerrillero en Rosario (Argentina), dijo hacer la exposición como "un juego", "una cosa loca, para gozar con los amigos y que critiquen".



"No tiene que ver con el natalicio, pero sería una dedicatoria muy personal hacia él", explicó.