EEUU: En Latinoamérica, Cuba el más débil contra tráfico humano

El gobierno estadounidense se expresó preocupado hoy por el tráfico humano alrededor del mundo, y consideró que en Latinoamérica, Cuba es el peor país en ese aspecto.



En su informe anual sobre el tráfico humano alrededor del mundo, el Departamento de Estado desglosó cuatro categorías de países: los que cumplen los estándares de lucha contra el tráfico humano, los que no los cumplen pero lo están intentando, los que tienen graves dificultades para cumplirlos y los que no los cumplen. Cuba figuraba en la última categoría.



''Cuba es principalmente punto de origen de mujeres y niños que son traficados dentro del país para el propósito de explotación sexual comercial. Algunas familias obligan a niños a prostituirse para mejorar el ingreso familiar y algunos menores o mayores de edad son usados para trabajo forzoso... La magnitud real del tráfico humano dentro de Cuba es difícil de calcular debido a la naturaleza cerrada del gobierno y la escasez de reportes independientes y no-gubernamentales'', dice el informe.



Cuba está acompañada en ese renglón por países como Argelia, Sudán y Siria.



Colombia es el único país latinoamericano que figura en la primera categoría, la de naciones que cumplen con sus deberes en el área.



El gobierno de Colombia ''practicó esfuerzos policiales sostenidos contra traficantes de seres humanos durante el periodo de evaluación. Colombia prohibe todo tipo de tráfico humano mediante su ley integral contra el tráfico humano, la Ley 985, que estipula entre 13 y 23 años de cárcel para los culpables de este crimen''.



México, que figura en la segunda categoría, es tanto punto de origen como destino de personas traficadas para fines de abuso sexual o explotación sexual, dice el estudio. ''Un número sustancial de mujeres, niñas y niños mexicanos son traficados dentro del país para fines de explotación sexual y son llevados de zonas rurales pobres a zonas urbanas, turísticas o fronterizas mediante ofertas falsas de empleo. Cuando llegan a su destino, son golpeados, amenazados y obligados a prostituirse'', denuncia el reporte.



El informe estadounidense afirma que el gobierno de México ''no cumple cabalmente con estándares mínimos para la eliminación del tráfico humano, pero está ejerciendo esfuerzos notables para ello''.



Venezuela, que figura en la tercera categoría, es punto de origen, de tránsito y destino de niños y adultos para fines de explotación sexual, según el reporte. Niñas y mujeres son traficadas dentro del país, muchas veces de zonas rurales pobres hacia zonas urbanas y turísticas. Frecuentemente son seducidas con promesas falsas de empleo y luego obligadas a prostituirse.



''La prostitución infantil en zonas urbanas y el turismo sexual con niños en zonas turísticas tales como la Isla Margarita parecen estar aumentando'', advierte el estudio estadounidense.



Añade que aunque el gobierno de Venezuela está haciendo esfuerzos, se le ubicó en la tercera categoría porque no ha suministrado evidencias suficientes de que está ayudando a ñas víctimas de ese flagelo.