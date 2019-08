Negroponte: EE.UU dispuesto a combatir pandillas en Centroamérica

El subsecretario de Estado norteamericano John Dimitri Negroponte anunció hoy que su país y Centroamérica están dispuestos a enfrentar a las pandillas y el crimen organizado con el propósito de crear un clima de tranquilidad en la región.



''Estados Unidos es socio de Honduras en esas iniciativas. Para Honduras, Centroamérica y Estados Unidos la violencia generada por las pandillas y el narcotráfico es un problema que compartimos y enfrentamos de manera conjunta'', declaró el diplomático en una reunión oficial en la Casa Presidencial de Tegucigalpa.



''Estados Unidos felicita al Ministerio de Seguridad por haber ampliado en 4.000 el número de policías en el 2006 y 2007'', subrayó Negroponte, quien fue embajador norteamericano en Honduras de 1981 a 1985, cuando Estados Unidos apoyaba a los llamados ''contras'' o rebeldes nicaragüenses para derrocar al régimen sandinista de ese país.



Firmó con el presidente Manuel Zelaya tres convenios por 1,3 millones de dólares orientados a combatir el tráfico de drogas, mejorar la fuerza policial y la seguridad en el país.



Zelaya dijo a Negroponte que ''como usted lo habrá notado, este país ya no es el mismo de la década de los 80 (porque) los hondureños hemos aprendido que el autoritarismo de aquella época no promovía el diálogo y hoy tenemos una democracia abierta, pluralista y tolerante, y lógicamente una economía pujante en el sentido de buscar relaciones internacionales con equidad y desarrollo social''.



Negroponte arribó desde San Salvador, a donde llegó procedente de Medellín, Colombia, tras asistir a la 38 asamblea general de la OEA. El jueves viaja a Guatemala.



En El Salvador, Negroponte agradeció el aporte de las tropas de ese país en la lucha en Irak, luego de reunirse con el presidente Tony Saca.



''Somos socios en muchos campos, en la promoción de la democracia, en la defensa de la libertad, no solamente en este hemisferio, pero también en otras partes del mundo'', afirmó.



Recordó que cuando era embajador de su país en Irak visitó la unidad militar salvadoreña que está luchando junto a las fuerzas de la coalición encabezada por Estados Unidos.



El Salvador, el único país latinoamericano con presencia militar en Irak, mantiene en ese país un contingente de 280 soldados. Desde el primer envío en 2003 han muerto cinco soldados salvadoreños y más de 20 han resultado heridos en ataques de insurgentes iraquíes.



Negroponte también destacó la colaboración de El Salvador en la lucha contra el narcotráfico y el aporte del país al permitir que funcione una base de monitoreo en el aeropuerto internacional de Comalapa, a unos 42 kilómetros al sur de San Salvador.



Destacó que uno de los elementos más importantes en la relaciones, es la parte económica, porque ''tenemos un tratado de libre comercio que apenas está despegando, pero ya se están viendo resultados muy positivos'' y dijo que hay perspectivas muy buenas para ampliar el comercio. Señaló que Estados tiene en El Salvador inversiones por casi 1.000 millones.



Negroponte dijo al final que están en proceso de considerar la situación de miles de salvadoreños que viven en Estados Unidos bajo el programa TPS y esperan tener una resolución a fin de año.



El TPS permite permanencia legal y de trabajo para unos 240.000 salvadoreños amparados al programa otorgado por el presidente George Bush tras los terremotos de enero y febrero del 2001 en El Salvador.